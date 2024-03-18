Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Украине могут ввести штрафы за фальсификацию пробега авто — сколько придется заплатить arrow

В Украине могут ввести штрафы за фальсификацию пробега авто — сколько придется заплатить

18 марта 2024 12:48
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
В Украине могут ввести штрафы за фальсификацию пробега авто — сколько придется заплатить
Скручивание пробега. Фото: topspeed.sk
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Верховная Рада Украины разработала законопроект №10216 для укрепления защиты прав потребителей. Этот законопроект предлагает наложение штрафов на граждан, намеренно фальсифицирующих пробег автомобилей.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.

Читайте также:

Каким будет размер штрафов

Согласно законопроекту, люди фальсифицирующее данные пробега перед продажей автомобиля могут столкнуться со штрафами в размере от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет примерно 8 500-17 000 грн.

Какие причины возможного введения штрафов

Объяснительная записка к законопроекту указывает на то, что фальсификация показателей пробега общераспространённа и негативно влияет на доверие к рынку подержанных автомобилей.

Целью штрафов является защитить потребителей от покупки автомобилей с ложными данными пробега и способствовать созданию более честного и прозрачного рынка подержанного авто. Введение таких мер поможет избежать обмана покупателей и обеспечит большую ответственность продавцов.

Напомним, что украинцы в Германии должны перерегистрировать свои автомобили.

Ранее мы писали, что стало известно, кто получит право на льготное растаможивание авто.

авто
Украина
штраф
ВРУ
народные депутаты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться