В Украине могут ввести штрафы за фальсификацию пробега авто — сколько придется заплатить

Скручивание пробега. Фото: topspeed.sk

Верховная Рада Украины разработала законопроект №10216 для укрепления защиты прав потребителей. Этот законопроект предлагает наложение штрафов на граждан, намеренно фальсифицирующих пробег автомобилей.

Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.

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Каким будет размер штрафов

Согласно законопроекту, люди фальсифицирующее данные пробега перед продажей автомобиля могут столкнуться со штрафами в размере от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет примерно 8 500-17 000 грн.

Какие причины возможного введения штрафов

Объяснительная записка к законопроекту указывает на то, что фальсификация показателей пробега общераспространённа и негативно влияет на доверие к рынку подержанных автомобилей.

Целью штрафов является защитить потребителей от покупки автомобилей с ложными данными пробега и способствовать созданию более честного и прозрачного рынка подержанного авто. Введение таких мер поможет избежать обмана покупателей и обеспечит большую ответственность продавцов.

Напомним, что украинцы в Германии должны перерегистрировать свои автомобили.

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