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В мережі показали гібрид Suzuki Swift 2024 з розходом палива 2,8 л на 100 км

24 квітня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Гібрид Suzuki Swift 2024 з розходом палива 2,8 л на 100 км — повний огляд
Suzuki Swift 2024. Фото: topgear.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компактний хетчбек В-класу Suzuki Swift 2024 офіційно представили наприкінці минулого року. Наразі в мережі з'явився повний огляд недорогого конкурента Skoda Fabia.

Новинку в усіх подробицях показали на каналі Autogefühl.

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Зовні Suzuki Swift майже не змінився, хиба на кузові з'явилися складніші лінії. Але машина стала сучаснішою всередині та отримала нові опції.

Автомобіль побудований на модернізованій платформі Heartect від попереднього покоління моделі. Його розміри 3860 х 1695 х 1500 мм, колісна база — 2450 мм.

 

Силові установки

 

В мережі показали гібрид Suzuki Swift 2024 з розходом палива 2,8 л на 100 км - фото 1
Скриншот: Autogefühl
  • Гібрид з 1,2 л бензиновим двигуном, який витрачає 2,8 л палива на 100 км пробігу.
  • Гібрид з 1,4 л двигуном (129 к.с.) для моделі Suzuki Swift Sport.
  • ДВЗ з 1 л бензиновим двигуном (112 к.с.).
  • ДВЗ з 1,2 л бензиновим двигуном (91 к.с.).

Новий Suzuki Swift пропонують з 5-ступінчастою МКПП або варіатором. Доступний повний привід.

Оснащення авто

 

В мережі показали гібрид Suzuki Swift 2024 з розходом палива 2,8 л на 100 км - фото 2
Скриншот: Autogefühl
  • Нове кермо з плоским зрізом в нижній частині.
  • Камери кругового огляду.
  • Новий комплекс систем безпеки.
  • Система запобігання зіткненню Dual Sensor Brake Support II.
  • 9-дюймовий сенсорний екран.
  • Доступні інтеграція зі смартфоном, з’єднання Bluetooth, розпізнавання голосу.
  • Роз’єми USB.

Модель коштує близько 15 000 доларів у базовому виконанні.

Раніше Toyota представила міський кросовер Urban Cruiser Taisor — останній продукт розширеної співпраці з компанією Suzuki. Також ми публікували рейтинг найекономічніших бензинових авто у 2024 році.

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