Гибрид Suzuki Swift 2024 с расходом топлива 2,8 л на 100 км — полный обзор

В сети показали гибрид Suzuki Swift 2024 с расходом топлива 2,8 л на 100 км
Компактный хэтчбек B-класса Suzuki Swift 2024 официально представили в конце прошлого года. В настоящее время в сети появился полный обзор недорогого конкурента Skoda Fabia.
Новинку во всех подробностях показали на канале Autogefühl.
Внешне Suzuki Swift почти не изменился, разве что на кузове появились более сложные линии. Но машина стала более современной и получила новые опции.
Автомобиль построен на модернизированной платформе Heartect от предыдущего поколения. Его размеры 3860 х 1695 х 1500 мм, колесная база — 2450 мм.
Силовые установки
- Гибрид с 1,2 л бензиновым двигателем, расходующим 2,8 л топлива на 100 км пробега.
- Гибрид с 1,4 л двигателем (129 л.с.) для модели Suzuki Swift Sport.
- ДВС с 1 л бензиновым двигателем (112 л.с.).
- ДВС с 1,2 л бензиновым двигателем (91 л.с.).
Новый Suzuki Swift предлагают с 5-ступенчатой МКПП или вариатором. Доступный полный привод.
Оснащение авто
- Новый руль с плоским срезом в нижней части.
- Камеры кругового обзора.
- Новый комплекс систем безопасности.
- Система предотвращения столкновения Dual Sensor Brake Support II.
- 9-дюймовый сенсорный экран.
- Доступны интеграция со смартфоном, соединение Bluetooth, распознавание голоса.
- Разъемы USB.
Модель стоит около 15 000 долларов в базовом исполнении.
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