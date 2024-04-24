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В сети показали гибрид Suzuki Swift 2024 с расходом топлива 2,8 л на 100 км

24 апреля 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Гибрид Suzuki Swift 2024 с расходом топлива 2,8 л на 100 км — полный обзор
Suzuki Swift 2024. Фото: topgear.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Компактный хэтчбек B-класса Suzuki Swift 2024 официально представили в конце прошлого года. В настоящее время в сети появился полный обзор недорогого конкурента Skoda Fabia.

Новинку во всех подробностях показали на канале Autogefühl.

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Внешне Suzuki Swift почти не изменился, разве что на кузове появились более сложные линии. Но машина стала более современной и получила новые опции.

Автомобиль построен на модернизированной платформе Heartect от предыдущего поколения. Его размеры 3860 х 1695 х 1500 мм, колесная база — 2450 мм.

 

Силовые установки

 

В сети показали гибрид Suzuki Swift 2024 с расходом топлива 2,8 л на 100 км - фото 1
Скриншот: Autogefühl
  • Гибрид с 1,2 л бензиновым двигателем, расходующим 2,8 л топлива на 100 км пробега.
  • Гибрид с 1,4 л двигателем (129 л.с.) для модели Suzuki Swift Sport.
  • ДВС с 1 л бензиновым двигателем (112 л.с.).
  • ДВС с 1,2 л бензиновым двигателем (91 л.с.).

Новый Suzuki Swift предлагают с 5-ступенчатой МКПП или вариатором. Доступный полный привод.

Оснащение авто

 

В сети показали гибрид Suzuki Swift 2024 с расходом топлива 2,8 л на 100 км - фото 2
Скриншот: Autogefühl
  • Новый руль с плоским срезом в нижней части.
  • Камеры кругового обзора.
  • Новый комплекс систем безопасности.
  • Система предотвращения столкновения Dual Sensor Brake Support II.
  • 9-дюймовый сенсорный экран.
  • Доступны интеграция со смартфоном, соединение Bluetooth, распознавание голоса.
  • Разъемы USB.

Модель стоит около 15 000 долларов в базовом исполнении.

Ранее Toyota представила городской кроссовер Urban Cruiser Taisor – последний продукт расширенного сотрудничества с компанией Suzuki. Также мы публиковали рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей в 2024 году.

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