Гибрид Suzuki Swift 2024 с расходом топлива 2,8 л на 100 км — полный обзор

Suzuki Swift 2024. Фото: topgear.com

Компактный хэтчбек B-класса Suzuki Swift 2024 официально представили в конце прошлого года. В настоящее время в сети появился полный обзор недорогого конкурента Skoda Fabia.

Новинку во всех подробностях показали на канале Autogefühl.

Читайте также:

Внешне Suzuki Swift почти не изменился, разве что на кузове появились более сложные линии. Но машина стала более современной и получила новые опции.

Автомобиль построен на модернизированной платформе Heartect от предыдущего поколения. Его размеры 3860 х 1695 х 1500 мм, колесная база — 2450 мм.

Силовые установки

Скриншот: Autogefühl

Гибрид с 1,2 л бензиновым двигателем, расходующим 2,8 л топлива на 100 км пробега.

Гибрид с 1,4 л двигателем (129 л.с.) для модели Suzuki Swift Sport.

ДВС с 1 л бензиновым двигателем (112 л.с.).

ДВС с 1,2 л бензиновым двигателем (91 л.с.).

Новый Suzuki Swift предлагают с 5-ступенчатой МКПП или вариатором. Доступный полный привод.

Оснащение авто

Скриншот: Autogefühl

Новый руль с плоским срезом в нижней части.

Камеры кругового обзора.

Новый комплекс систем безопасности.

Система предотвращения столкновения Dual Sensor Brake Support II.

9-дюймовый сенсорный экран.

Доступны интеграция со смартфоном, соединение Bluetooth, распознавание голоса.

Разъемы USB.

Модель стоит около 15 000 долларов в базовом исполнении.

Ранее Toyota представила городской кроссовер Urban Cruiser Taisor – последний продукт расширенного сотрудничества с компанией Suzuki. Также мы публиковали рейтинг самых экономичных бензиновых автомобилей в 2024 году.