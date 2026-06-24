У країнах ЄС суттєво змінюють правила для водіїв категорії B

Посвідчення водія в Європі. Колаж: Новини.LIVE

Сучасні автомобілі швидко розвиваються: вони стають більшими, а на зміну бензину приходить електрика. Проте чинні нормативи щодо маси машин не змінювалися вже дуже давно. Нова офіційна директива Євросоюзу покликана адаптувати законодавство до вимог сучасного ринку електромобілів. Реформа надасть власникам популярної категорії водійських посвідчень значно більше свободи у керуванні важкою технікою.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AusNews.

Нові ліміти

Згідно зі старими правилами 1980 року, водіям з категорією B дозволялося керувати машинами з максимальною масою лише до 3500 кг. Розвиток електротранспорту призвів до того, що через важкі батареї багато моделей стали впритул наближатися до цієї критичної межі. Європарламент ухвалив рішення розширити можливості для власників електромобілів.

Тепер дозволена максимальна вага для електрокарів та сучасних гібридів збільшується до 4250 кг. Ця норма діятиме за умови, що водійський стаж користувача становить не менше двох років. Подібне підвищення вагового ліміту передбачене і для великих житлових автодомів, проте для них вимагатиметься проходження додаткового навчання. Для звичайних машин на бензині або дизельному пальному обмеження залишається колишнім на рівні 3500 кг.

Встановлений ліміт стосується виключно маси самого транспортного засобу без урахування причепа. Це відрізняє нову директиву від колишнього правила B96, яке обмежувало загальну сумарну вагу всього автопоїзда.

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Етапи впровадження

Усі законодавчі нововведення впроваджуються на території європейських держав поступово та кількома окремими етапами. Першопрохідцем у реалізації цієї ініціативи стали Нідерланди, де нові вагові стандарти для екологічного транспорту вже запрацювали. В інших європейських регіонах ці правила масово набудуть чинності з листопада 2027 року.

Повноцінні ліміти для великих автодомів планують остаточно затвердити до листопада 2029 року. Через таку поетапність автомобілістам перед тривалими поїздками радять ретельно вивчати закони конкретної країни.

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