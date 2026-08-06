Названі найнебезпечніші дороги Європи: дослідження

Автомобільна дорога. Фото: emerging-europe.com

Плануючи автомобільний маршрут Європою, варто враховувати не лише краєвиди, а й рівень аварійності. Навіть у популярних туристичних локаціях ситуація на автошляхах далека від ідеальної, а стандарти безпеки руху суттєво відрізняються залежно від країни. Аналіз даних свідчить про значний розрив у показниках смертності на дорогах різних регіонів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Euro News.

Лідери антирейтингу

Згідно з дослідженням компанії Vignette Switzerland, Сербія, Болгарія та Румунія виявилися найнебезпечнішими країнами для водіїв. Сербія очолила цей список із показником 74 загиблих на мільйон жителів, що на 72% перевищує середній рівень у Євросоюзі. Країна утримує сумне лідерство вже другий рік поспіль, хоча останні цифри демонструють незначне покращення.

Друге місце посіла Болгарія з показником 71 летальний випадок на мільйон осіб, а Румунія опинилася на третій позиції з 68 смертями. До першої десятки найнебезпечніших потрапили також популярні серед туристів Португалія, Греція, Італія та Франція.

Безпечні країни

Скандинавські країни продовжують утримувати лідерство за рівнем безпеки. В Норвегії та Швеції фіксують 19 летальних випадків на мільйон жителів. Це робить їхні дороги майже в чотири рази безпечнішими за сербські.

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Найбільшого прогресу за останнє десятиліття досягла Литва, де рівень смертності на дорогах знизився на 43%. Довгострокові позитивні зрушення зафіксовано в Латвії, Болгарії, Греції та Угорщині. Натомість у Португалії та Франції покращення ситуації практично зупинилося.

Експерти радять ретельно вивчати місцеві правила руху та зберігати максимальну уважність на незнайомих трасах.

Раніше Новини.LIVE публікували результати дослідження впливу електромобілів на автовласників. Опитування вказують на появу нових ризиків для здоров’я, пов’язаних з пасивним відпочинком під час сесій заряджання.

Також читайте, чим люди дихають в нових автомобілях. Автомобільний клуб ADAC провів у Німеччині дослідження якості повітря всередині кількох свіжих моделей.