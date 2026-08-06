Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто В каких странах Европы водителям нужно быть очен осторожными: исследование

В каких странах Европы водителям нужно быть очен осторожными: исследование

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2026 10:50
Названы самые опасные дороги Европы: исследование
Автомобильная дорога. Фото: emerging-europe.com

Планируя автомобильный маршрут по Европе, стоит учитывать не только пейзажи, но и уровень аварийности. Даже в популярных туристических местах ситуация на автодорогах далека от идеальной, а стандарты безопасности дорожного движения существенно различаются в зависимости от страны. Анализ данных свидетельствует о значительном разрыве в показателях смертности на дорогах разных регионов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Euro News.

Лидеры антирейтинга

Согласно исследованию компании Vignette Switzerland, Сербия, Болгария и Румыния оказались самыми опасными странами для водителей. Сербия возглавила этот список с показателем 74 погибших на миллион жителей, что на 72% превышает средний уровень в Евросоюзе. Страна удерживает печальное лидерство уже второй год подряд, хотя последние цифры демонстрируют незначительное улучшение.

Второе место заняла Болгария с показателем 71 смертельный случай на миллион человек, а Румыния оказалась на третьей позиции с 68 смертями. В первую десятку самых опасных вошли также популярные среди туристов Португалия, Греция, Италия и Франция.

Безопасные страны

Скандинавские страны продолжают удерживать лидерство по уровню безопасности. В Норвегии и Швеции фиксируется 19 смертельных случаев на миллион жителей. Это делает их дороги почти в четыре раза безопаснее сербских.

Читайте также:

Наибольшего прогресса за последнее десятилетие добилась Литва, где уровень смертности на дорогах снизился на 43%. Долгосрочные положительные сдвиги зафиксированы в Латвии, Болгарии, Греции и Венгрии. Зато в Португалии и Франции улучшение ситуации практически остановилось.

Эксперты советуют тщательно изучать местные правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность на незнакомых трассах.

Ранее Новини.LIVE публиковали результаты исследования влияния электромобилей на автовладельцев. Опросы указывают на появление новых рисков для здоровья, связанных с пассивным отдыхом во время зарядки.

Читайте также о том, чем дышат люди в новых автомобилях. Автомобильный клуб ADAC провел в Германии исследование качества воздуха внутри нескольких новых моделей.

ДТП Франция авария Норвегия дороги Португалия Греция Сербия Венгрия Швеция Латвия авто Европа Болгария автомобиль Румуния
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации