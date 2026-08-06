Названы самые опасные дороги Европы: исследование

Автомобильная дорога. Фото: emerging-europe.com

Планируя автомобильный маршрут по Европе, стоит учитывать не только пейзажи, но и уровень аварийности. Даже в популярных туристических местах ситуация на автодорогах далека от идеальной, а стандарты безопасности дорожного движения существенно различаются в зависимости от страны. Анализ данных свидетельствует о значительном разрыве в показателях смертности на дорогах разных регионов.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Euro News.

Лидеры антирейтинга

Согласно исследованию компании Vignette Switzerland, Сербия, Болгария и Румыния оказались самыми опасными странами для водителей. Сербия возглавила этот список с показателем 74 погибших на миллион жителей, что на 72% превышает средний уровень в Евросоюзе. Страна удерживает печальное лидерство уже второй год подряд, хотя последние цифры демонстрируют незначительное улучшение.

Второе место заняла Болгария с показателем 71 смертельный случай на миллион человек, а Румыния оказалась на третьей позиции с 68 смертями. В первую десятку самых опасных вошли также популярные среди туристов Португалия, Греция, Италия и Франция.

Безопасные страны

Скандинавские страны продолжают удерживать лидерство по уровню безопасности. В Норвегии и Швеции фиксируется 19 смертельных случаев на миллион жителей. Это делает их дороги почти в четыре раза безопаснее сербских.

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Наибольшего прогресса за последнее десятилетие добилась Литва, где уровень смертности на дорогах снизился на 43%. Долгосрочные положительные сдвиги зафиксированы в Латвии, Болгарии, Греции и Венгрии. Зато в Португалии и Франции улучшение ситуации практически остановилось.

Эксперты советуют тщательно изучать местные правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность на незнакомых трассах.

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