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Головна Авто Устилуг лідирує за кількістю авто: ситуація на кордоні сьогодні

Устилуг лідирує за кількістю авто: ситуація на кордоні сьогодні

Ua ru
27 вересня 2026 11:40
Черги на кордоні України 27 вересня: де є скупчення авто
Прикордонник перевіряє машину. Фото: ДПСУ

Станом на 09:00 27 вересня на виїзді з України через окремі пункти пропуску спостерігаються черги з легкових автомобілів та автобусів. Водночас на більшості пунктів пропуску скупчень транспорту немає. У ДПСУ рекомендують під час планування поїздок враховувати можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, інформує Новини.LIVE.

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Черги на кордоні України 27 вересня

Черги на кордоні з Польщею 26 вересня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється.
  • "Устилуг" — 20 легкових автомобілів, 1 автобус. Пропуск пішоходів не здійснюється.
  • "Угринів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.
  • "Рава-Руська" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.
  • "Грушів" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.
  • "Краківець" — 0 легкових автомобілів, 8 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.
  • "Шегині" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 80 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.
  • "Смільниця" — 0 легкових автомобілів, 5 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.
  • "Нижанковичі" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.

Черги на кордоні зі Словаччиною 26 вересня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.
  • "Ужгород" — 12 легкових автомобілів, 1 автобус, 0 пішоходів. Пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках.
  • "Малі Селменці" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 26 вересня

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Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 5 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.
  • "Дзвінкове" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.
  • "Косино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 20:00.
  • "Лужанка" — 10 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
  • "Вилок" — 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів.
  • "Велика Паладь" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів. Пункт працює з 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 26 вересня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів. Пропуск пішоходів не здійснюється.
  • "Солотвино" — 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів.
  • "Порубне" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
  • "Красноїльськ" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
  • "Дяківці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 26 вересня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.
  • "Кельменці" — 0 легкових автомобілів, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, опозитний двигун має низький центр ваги та забезпечує відсутність зайвих вібрацій під час роботи. Водночас складний доступ до вузлів і велика кількість деталей можуть суттєво підвищувати вартість обслуговування таких автомобілів.

Як повідомляли Новини.LIVE, на вторинному ринку в межах 10 000–15 000 доларів можна знайти чимало моделей автомобілів. Renault Duster другого покоління вирізняється простою конструкцією та хорошою прохідністю, однак конкуренти в цьому ціновому сегменті можуть пропонувати кращі матеріали салону, потужніші двигуни та більше функцій.

поїздки авто прикордонники ДПСУ черги на кордоні
Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
Автор:
Кіра Топенко

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