Очереди на границе Украины 27 сентября: где наблюдается скопление автомобилей

Устилуг лидирует по количеству авто: ситуация на границе сегодня
По состоянию на 09:00 27 сентября на выезде из Украины через отдельные пункты пропуска наблюдаются очереди из легковых автомобилей и автобусов. В то же время на большинстве пунктов пропуска скоплений транспорта нет. В ГПСУ рекомендуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.
- Очереди на границе с Польшей
- Очереди на границе со Словакией
- Очереди на границе с Венгрией
- Очереди на границе с Румынией
- Очереди на границе с Молдовой
Очереди на границе Украины 27 сентября
Очереди на границе с Польшей
- "Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется.
- "Устилуг" — 20 легковых автомобилей, 1 автобус. Пропуск пешеходов не осуществляется.
- "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
- "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
- "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
- "Краковец" — 0 легковых автомобилей, 8 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
- "Шегини" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 80 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
- "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 5 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
- "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
Очереди на границе со Словакией
- "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
- "Ужгород" — 12 легковых автомобилей, 1 автобус, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
- "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.
Очереди на границе с Венгрией
- "Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
- "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.
- "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00.
- "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- "Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
- "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.
Очереди на границе с Румынией
- "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
- "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
- "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
Очереди на границе с Молдовой
- "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
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