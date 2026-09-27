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Главная Авто Устилуг лидирует по количеству авто: ситуация на границе сегодня

Устилуг лидирует по количеству авто: ситуация на границе сегодня

Ua ru
27 сентября 2026 11:40
Очереди на границе Украины 27 сентября: где наблюдается скопление автомобилей
Пограничник проверяет автомобиль. Фото: ГПСУ

По состоянию на 09:00 27 сентября на выезде из Украины через отдельные пункты пропуска наблюдаются очереди из легковых автомобилей и автобусов. В то же время на большинстве пунктов пропуска скоплений транспорта нет. В ГПСУ рекомендуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

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Очереди на границе Украины 27 сентября

Черги на кордоні з Польщею 26 вересня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется.
  • "Устилуг" — 20 легковых автомобилей, 1 автобус. Пропуск пешеходов не осуществляется.
  • "Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
  • "Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
  • "Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
  • "Краковец" — 0 легковых автомобилей, 8 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
  • "Шегини" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 80 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
  • "Смильница" — 0 легковых автомобилей, 5 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
  • "Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

Черги на кордоні зі Словаччиною 26 вересня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
  • "Ужгород" — 12 легковых автомобилей, 1 автобус, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.
  • "Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.

Черги на кордоні з Угорщиною 26 вересня

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Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
  • "Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.
  • "Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00.
  • "Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • "Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
  • "Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

Черги на кордоні з Румунією 26 вересня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.
  • "Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.
  • "Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • "Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • "Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 26 вересня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.
  • "Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, оппозитный двигатель имеет низкий центр тяжести и обеспечивает отсутствие лишних вибраций во время работы. В то же время затрудненный доступ к узлам и большое количество деталей могут существенно повышать стоимость обслуживания таких автомобилей.

Как сообщали Новини.LIVE, на вторичном рынке в пределах 10 000–15 000 долларов можно найти немало моделей автомобилей. Renault Duster второго поколения отличается простой конструкцией и хорошей проходимостью, однако конкуренты в этом ценовом сегменте могут предлагать более качественные материалы отделки салона, более мощные двигатели и больше функций.

поездки авто пограничники ГПСУ очереди на границе
Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Кира Топенко

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