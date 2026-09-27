Очереди на границе Украины 27 сентября: где наблюдается скопление автомобилей

Пограничник проверяет автомобиль. Фото: ГПСУ

По состоянию на 09:00 27 сентября на выезде из Украины через отдельные пункты пропуска наблюдаются очереди из легковых автомобилей и автобусов. В то же время на большинстве пунктов пропуска скоплений транспорта нет. В ГПСУ рекомендуют при планировании поездок учитывать возможную нестабильную работу электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Очереди на границе Украины 27 сентября

"Ягодин" — 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется, пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется.

"Устилуг" — 20 легковых автомобилей, 1 автобус. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Угринов" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Рава-Русская" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Грушев" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Краковец" — 0 легковых автомобилей, 8 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Шегини" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 80 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.

"Смильница" — 0 легковых автомобилей, 5 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Нижанковичи" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Малый Березный" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.

"Ужгород" — 12 легковых автомобилей, 1 автобус, 0 пешеходов. Пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях.

"Малые Селменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 09:00 до 21:00.

Читайте также:

"Тиса" — 5 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Дзвинково" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

"Косино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 20:00.

"Лужанка" — 10 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Вилок" — 10 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

"Великая Паладь" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов. Пункт работает с 08:00 до 19:00.

"Дяково" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов. Пропуск пешеходов не осуществляется.

"Солотвино" — 0 легковых автомобилей, 0 пешеходов.

"Порубное" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Красноильск" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Дяковцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Мамалига" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Кельменцы" — 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, оппозитный двигатель имеет низкий центр тяжести и обеспечивает отсутствие лишних вибраций во время работы. В то же время затрудненный доступ к узлам и большое количество деталей могут существенно повышать стоимость обслуживания таких автомобилей.

Как сообщали Новини.LIVE, на вторичном рынке в пределах 10 000–15 000 долларов можно найти немало моделей автомобилей. Renault Duster второго поколения отличается простой конструкцией и хорошей проходимостью, однако конкуренты в этом ценовом сегменте могут предлагать более качественные материалы отделки салона, более мощные двигатели и больше функций.