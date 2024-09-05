Як виявити забруднене дизпаливо та врятувати від нього авто — відповідь механіка

Заправка автомобіля. Фото: freepik.com

Поганий дизель у найкращому випадку знизить ефективність роботи автомобіля, а у найгіршому — засмітить фільтри, спричинить корозію паливної системи, пошкодить помпи та двигун. Тому важливо знати, як виявити забруднення палива та впоратися з ним, перш ніж воно вб'є машину.

Про це написав SlashGear.

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Як псується дизель

Потрапляння води в паливний бак. Вода та дизель не змішуються. Але, якщо частина води потрапить з паливної системи у двигун, це спричинить серйозні проблеми. Вода не горить та не стискається. Отже, якщо в одному чи кількох циліндрах мотора опиниться достатньо води, пошкодиться щонайменше один-два поршневі штоки.

Вода та дизель не змішуються. Але, якщо частина води потрапить з паливної системи у двигун, це спричинить серйозні проблеми. Вода не горить та не стискається. Отже, якщо в одному чи кількох циліндрах мотора опиниться достатньо води, пошкодиться щонайменше один-два поршневі штоки. Вода може містити мікроби. Відбудеться забруднення палива "дизельними водоростями". Ця слизька, жива речовина має гарні шанси швидко засмітити паливну систему.

Відбудеться забруднення палива Ця слизька, жива речовина має гарні шанси швидко засмітити паливну систему. Розрідження палива. Дизель може змішатися з бензином або іншим розчинником. Але дизельний двигун призначений для роботи саме на дизельному пальному, тому ця суміш призведе до пошкодження двигуна.

Дизель може змішатися з бензином або іншим розчинником. Але дизельний двигун призначений для роботи саме на дизельному пальному, тому ця суміш призведе до пошкодження двигуна. Неправильне зберігання. В теплих місцях паливо розщеплюється набагато швидше.

Як визначити погане дизпальне

Видно забруднювачі, що плавають у пальному.

Паливо темніше, ніж повинно бути.

"Зв’язана" вода надає паливу каламутного вигляду.

Емульгована вода надає паливу молочного кольору.

Присутність шламу в паливному фільтрі.

Неприємний нехарактерний запах палива.

Рясний або білий вихлопний дим.

Пошкодження інжекторів, втрата потужності або обертів двигуна, грубий запуск, погана робота на холостому ходу та затримка прискорення.

Як врятувати авто від поганого дизеля

Потрібно злити поганий дизель з паливного бака.

Коли бак спорожніє, варто замінити паливний фільтр.

Заповнити бак свіжим дизелем.

Необхідно додати до палива антибактеріальну присадку — ця добавка має очистити будь-які залишки забруднення в системі.

Раніше експерти назвали п'ять вічних дизельних двигунів. Також механіки попередили, які проблеми чекають на власника малолітражного авто з дизельним двигуном.