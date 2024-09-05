Як виявити забруднене дизпаливо та врятувати від нього авто — відповідь механіка

Усі ознаки поганого дизпалива — як врятувати від нього автомобіль
5 вересня 2024 07:35
Заправка автомобіля. Фото: freepik.com
Поганий дизель у найкращому випадку знизить ефективність роботи автомобіля, а у найгіршому — засмітить фільтри, спричинить корозію паливної системи, пошкодить помпи та двигун. Тому важливо знати, як виявити забруднення палива та впоратися з ним, перш ніж воно вб'є машину.
Про це написав SlashGear.
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Як псується дизель
- Потрапляння води в паливний бак. Вода та дизель не змішуються. Але, якщо частина води потрапить з паливної системи у двигун, це спричинить серйозні проблеми. Вода не горить та не стискається. Отже, якщо в одному чи кількох циліндрах мотора опиниться достатньо води, пошкодиться щонайменше один-два поршневі штоки.
- Вода може містити мікроби. Відбудеться забруднення палива "дизельними водоростями". Ця слизька, жива речовина має гарні шанси швидко засмітити паливну систему.
- Розрідження палива. Дизель може змішатися з бензином або іншим розчинником. Але дизельний двигун призначений для роботи саме на дизельному пальному, тому ця суміш призведе до пошкодження двигуна.
- Неправильне зберігання. В теплих місцях паливо розщеплюється набагато швидше.
Як визначити погане дизпальне
- Видно забруднювачі, що плавають у пальному.
- Паливо темніше, ніж повинно бути.
- "Зв’язана" вода надає паливу каламутного вигляду.
- Емульгована вода надає паливу молочного кольору.
- Присутність шламу в паливному фільтрі.
- Неприємний нехарактерний запах палива.
- Рясний або білий вихлопний дим.
- Пошкодження інжекторів, втрата потужності або обертів двигуна, грубий запуск, погана робота на холостому ходу та затримка прискорення.
Як врятувати авто від поганого дизеля
- Потрібно злити поганий дизель з паливного бака.
- Коли бак спорожніє, варто замінити паливний фільтр.
- Заповнити бак свіжим дизелем.
- Необхідно додати до палива антибактеріальну присадку — ця добавка має очистити будь-які залишки забруднення в системі.
Раніше експерти назвали п'ять вічних дизельних двигунів. Також механіки попередили, які проблеми чекають на власника малолітражного авто з дизельним двигуном.
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