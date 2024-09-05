Как обнаружить загрязненное дизтопливо и спасти от него авто - ответ механика

Заправка автомобиля. Фото: freepik.com

Плохой дизель в лучшем случае снизит эффективность работы автомобиля, а в худшем — засорит фильтры, повлечет за собой коррозию топливной системы, повредит насосы и двигатель. Поэтому важно знать, как обнаружить загрязнение топлива и справиться с ним, прежде чем оно убьет машину.

Об этом написал SlashGear.

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Попадание воды в топливный бак. Вода и дизель не смешиваются. Но, если часть воды попадет из топливной системы в двигатель, это приведет к серьезным проблемам. Вода не горит и не сжимается. Итак, если в одном или нескольких цилиндрах двигателя окажется достаточно воды, повредится по меньшей мере один-два поршневых штока.

Вода и дизель не смешиваются. Но, если часть воды попадет из топливной системы в двигатель, это приведет к серьезным проблемам. Вода не горит и не сжимается. Итак, если в одном или нескольких цилиндрах двигателя окажется достаточно воды, повредится по меньшей мере один-два поршневых штока. Вода может содержать микробы. Произойдет загрязнение топлива "дизельными водорослями". Это скользкое, живое вещество имеет хорошие шансы быстро засорить топливную систему.

Произойдет загрязнение топлива Это скользкое, живое вещество имеет хорошие шансы быстро засорить топливную систему. Разжижение топлива. Дизель может смешаться с бензином или другим растворителем. Но дизельный двигатель предназначен для работы именно на дизельном топливе, поэтому эта смесь приведет к повреждению двигателя.

Дизель может смешаться с бензином или другим растворителем. Но дизельный двигатель предназначен для работы именно на дизельном топливе, поэтому эта смесь приведет к повреждению двигателя. Неправильное хранение. В теплых местах топливо расщепляется гораздо быстрее.

Как определить плохое дизтопливо

Видны загрязнители, плавающие в горючем.

Топливо темнее, чем должно быть.

"Связанная" вода придает топливу мутный вид.

Эмульгированная вода придает топливу молочный цвет.

Присутствие шлама в топливном фильтре.

Неприятный нехарактерный запах топлива.

Обильный или белый выхлопной дым.

Повреждение инжекторов, потеря мощности или оборотов двигателя, грубый запуск, плохая работа на холостом ходу и задержка ускорения.

Как спасти авто от плохого дизеля

Нужно слить плохой дизель из топливного бака.

Когда бак опустеет, следует заменить топливный фильтр.

Заполните бак свежим дизелем.

Необходимо добавить в топливо антибактериальную присадку — эта добавка должна очистить любые остатки загрязнения в системе.

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