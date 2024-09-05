Как обнаружить загрязненное дизтопливо и спасти от него авто - ответ механика

Все признаки плохого дизтоплива — как спасти от него автомобиль
5 сентября 2024 07:35
Заправка автомобиля. Фото: freepik.com
Плохой дизель в лучшем случае снизит эффективность работы автомобиля, а в худшем — засорит фильтры, повлечет за собой коррозию топливной системы, повредит насосы и двигатель. Поэтому важно знать, как обнаружить загрязнение топлива и справиться с ним, прежде чем оно убьет машину.
Об этом написал SlashGear.
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- Попадание воды в топливный бак. Вода и дизель не смешиваются. Но, если часть воды попадет из топливной системы в двигатель, это приведет к серьезным проблемам. Вода не горит и не сжимается. Итак, если в одном или нескольких цилиндрах двигателя окажется достаточно воды, повредится по меньшей мере один-два поршневых штока.
- Вода может содержать микробы. Произойдет загрязнение топлива "дизельными водорослями". Это скользкое, живое вещество имеет хорошие шансы быстро засорить топливную систему.
- Разжижение топлива. Дизель может смешаться с бензином или другим растворителем. Но дизельный двигатель предназначен для работы именно на дизельном топливе, поэтому эта смесь приведет к повреждению двигателя.
- Неправильное хранение. В теплых местах топливо расщепляется гораздо быстрее.
Как определить плохое дизтопливо
- Видны загрязнители, плавающие в горючем.
- Топливо темнее, чем должно быть.
- "Связанная" вода придает топливу мутный вид.
- Эмульгированная вода придает топливу молочный цвет.
- Присутствие шлама в топливном фильтре.
- Неприятный нехарактерный запах топлива.
- Обильный или белый выхлопной дым.
- Повреждение инжекторов, потеря мощности или оборотов двигателя, грубый запуск, плохая работа на холостом ходу и задержка ускорения.
Как спасти авто от плохого дизеля
- Нужно слить плохой дизель из топливного бака.
- Когда бак опустеет, следует заменить топливный фильтр.
- Заполните бак свежим дизелем.
- Необходимо добавить в топливо антибактериальную присадку — эта добавка должна очистить любые остатки загрязнения в системе.
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