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У лютому в Україні зафіксовано рекорд з дарування авто жінкам — у чому причини

15 березня 2024 12:14
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Чому в Україні зафіксовано рекорд з дарування авто жінкам у лютому 2024 року
Українські жінки почали масово отримувати авто. Фото: syracuse.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Обдарованих автомобілями жінок у лютого 2024 року було у шість разів більше, ніж чоловіків. При чому їм дарували не лише легковики, а й вантажівки, тягачі, автовози та автоцистерни.

Про це написав АвтоСвіт.

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За даними МВС, з літа 2023 року почала зростати кількість перереєстрації автомобілів на підставі договорів дарування. Загалом минулого року кількість таких договорів зросло у 2,3 раза у порівнянні з 2022-м.

Динаміка дарування

Зазвичай щомісяця дарували близько 200 транспортних засобів. У грудні кількість таких договорів досягнула майже 500, у січні — перевищила 1000, у лютому — склала 1300.

У жовтні 2023 року співвідношення обдарованих машинами жінок та чоловіків становило 175 проти 110, у листопаді — 157 проти 144, у грудні — 361 проти 114, а у січні 2024 року — 865 проти 159 чоловіків. У лютому обдарованих автомобілями жінок стало у шість разів більше, ніж чоловіків.

У лютому в Україні зафіксовано рекорд з дарування авто жінкам — у чому причини - фото 1

Загалом за останні місяці жінкам найчастіше дарували автомобілі 2007-2018 років випуску, нових авто 2022-2023 лише 80. Найпопулярнішими моделями подарунків стали Volkswagen Passat, КІА Sportage та Skoda Octavia.

Чому жінкам стали більше дарувати авто

Ймовірно, українські чоловіки почали більше переписувати автомобілі на своїх коханих через законопроєкт про мобілізацію, в якому для ухилянтів передбачалася заборона на проведення операцій з майном та обмеження на керування транспортними засобами. Втім, ці ініціативи не знайшли широкої підтримки у народних депутатів.

Раніше МВС дозволило приватним фірмам виготовляти номерні знаки на авто. Також повідомляли, як працює послуга перереєстрації автомобілів через "Дію".

МВС
держреєстрація
авто
жінки
мобілізація
автомобіль
ухилянти

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