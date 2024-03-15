Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В феврале в Украине зафиксирован рекорд по дарению авто женщинам — в чем причины arrow

В феврале в Украине зафиксирован рекорд по дарению авто женщинам — в чем причины

15 марта 2024 12:14
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Почему в Украине зафиксирован рекорд по дарению авто женщинам в феврале 2024 года
Украинские женщины начали массово получать автомобили. Фото: syracuse.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Получивших в подарок автомобили женщин в феврале 2024 года было в шесть раз больше мужчин. Причем им дарили не только легковушки, но и грузовики, тягачи, автовозы и автоцистерны.

Об этом написал АвтоМир.

Читайте также:

По данным МВД, с лета 2023 начало расти количество перерегистрации автомобилей на основании договоров дарения. В целом в прошлом году количество таких договоров возросло в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.

Динамика дарения

Обычно каждый месяц дарили около 200 транспортных средств. В декабре количество таких договоров достигло почти 500, в январе — превысило 1000, в феврале — составило 1300.

В октябре 2023 года соотношение получивших в подарок машины женщин и мужчин составило 175 против 110, в ноябре — 157 против 144, в декабре — 361 против 114, а в январе 2024 — 865 против 159 мужчин. В феврале получивших в подарок автомобили женщин стало в шесть раз больше мужчин.

null

За последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили 2007-2018 годов выпуска, новых авто 2022-2023 только 80. Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, KIA Sportage и Skoda Octavia.

Почему женщинам стали больше дарить авто

Вероятно, украинские мужчины начали больше переписывать автомобили на своих любимых из-за законопроекта о мобилизации, в котором для уклонистов предусматривался запрет на проведение операций с имуществом и ограничение на управление транспортными средствами. Впрочем, эти инициативы не нашли широкой поддержки у народных депутатов.

Ранее МВД разрешило частным фирмам производить номерные знаки на авто. Также сообщалось, как работает услуга перерегистрации автомобилей через "Дію".

МВД
госрегистрация
авто
женщины
мобилизация
автомобиль
уклонисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

7 марта 2024

07:13 Алексей Суханов признался, сколько денег от него потребовали за украинское гражданство

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

14 марта 2024
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне