Почему в Украине зафиксирован рекорд по дарению авто женщинам в феврале 2024 года

Украинские женщины начали массово получать автомобили. Фото: syracuse.com

Получивших в подарок автомобили женщин в феврале 2024 года было в шесть раз больше мужчин. Причем им дарили не только легковушки, но и грузовики, тягачи, автовозы и автоцистерны.

Об этом написал АвтоМир.

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По данным МВД, с лета 2023 начало расти количество перерегистрации автомобилей на основании договоров дарения. В целом в прошлом году количество таких договоров возросло в 2,3 раза по сравнению с 2022 годом.

Динамика дарения

Обычно каждый месяц дарили около 200 транспортных средств. В декабре количество таких договоров достигло почти 500, в январе — превысило 1000, в феврале — составило 1300.

В октябре 2023 года соотношение получивших в подарок машины женщин и мужчин составило 175 против 110, в ноябре — 157 против 144, в декабре — 361 против 114, а в январе 2024 — 865 против 159 мужчин. В феврале получивших в подарок автомобили женщин стало в шесть раз больше мужчин.

За последние месяцы женщинам чаще всего дарили автомобили 2007-2018 годов выпуска, новых авто 2022-2023 только 80. Самыми популярными моделями подарков стали Volkswagen Passat, KIA Sportage и Skoda Octavia.

Почему женщинам стали больше дарить авто

Вероятно, украинские мужчины начали больше переписывать автомобили на своих любимых из-за законопроекта о мобилизации, в котором для уклонистов предусматривался запрет на проведение операций с имуществом и ограничение на управление транспортными средствами. Впрочем, эти инициативы не нашли широкой поддержки у народных депутатов.

Ранее МВД разрешило частным фирмам производить номерные знаки на авто. Также сообщалось, как работает услуга перерегистрации автомобилей через "Дію".