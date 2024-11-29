Кросовер Rolls-Royce Cullinan помітили на вулицях Кривого Рогу

У Кривому Розі помітили найдорожчий кросовер у світі
На одній з вулиць Кривого Розу помітили кросовер Rolls-Royce Cullinan. Цей елітний автомобіль — один з найдорожчих кросоверів світу.
Фото автівки опублікували в соцмережах у четвер, 2 листопада.
Найдорожчий автомобіль у світі засвітився у Кривому Розі
Унікальний Rolls-Royce Cullinan помітили на вулицях Кривого Рогу. Це найдорожчий серійний кросовер у світі. Автомобіль, який побачили в місті, в ідеальному стані — білого кольору, із тонованими вікнами та великими дисками на низькопрофільних шинах.
Хто власник елітної автівки наразі не відомо. Кросовер на київських номерах, а на задніх дверцятах авто привертає увагу автограф.
На сайті з продажу автомобілів є кілька оголошень щодо продажу Rolls-Royce Cullinan. В Україні таку автівку можна придбати приблизно за 500 тис. доларів. Ціна залежить від року випуску та комплектації.
Нагадаємо, перед тим, як купувати новий автомобіль, необхідно дізнатись про тонкощі його обслуговування. Особливо це важливо в умовах зростання цін потрібно.
Наразі набирають популярності авто з пневмопідвіскою, адже вони забезпечують комфортнішу їзду, дозволяють регулювати висоту підвіски та покращують стабільність при різних умовах експлуатації. Попри всі плюси, є й недоліки, які слід враховувати.
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