Кросовер Rolls-Royce Cullinan помітили на вулицях Кривого Рогу

Кросовер Rolls-Royce Cullinan, який помітили у Кривому Розі. Фото: соцмережі

На одній з вулиць Кривого Розу помітили кросовер Rolls-Royce Cullinan. Цей елітний автомобіль — один з найдорожчих кросоверів світу.

Фото автівки опублікували в соцмережах у четвер, 2 листопада.

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Унікальний Rolls-Royce Cullinan помітили на вулицях Кривого Рогу. Це найдорожчий серійний кросовер у світі. Автомобіль, який побачили в місті, в ідеальному стані — білого кольору, із тонованими вікнами та великими дисками на низькопрофільних шинах.

Автомобіль Rolls-Royce Cullinan. Фото: соцмережі

Хто власник елітної автівки наразі не відомо. Кросовер на київських номерах, а на задніх дверцятах авто привертає увагу автограф.

Кросовер Rolls-Royce Cullinan. Фото: соцмережі

На сайті з продажу автомобілів є кілька оголошень щодо продажу Rolls-Royce Cullinan. В Україні таку автівку можна придбати приблизно за 500 тис. доларів. Ціна залежить від року випуску та комплектації.

Оголошення про продаж автомобілів Rolls-Royce Cullinan. Фото: скриншот

Нагадаємо, перед тим, як купувати новий автомобіль, необхідно дізнатись про тонкощі його обслуговування. Особливо це важливо в умовах зростання цін потрібно.

Наразі набирають популярності авто з пневмопідвіскою, адже вони забезпечують комфортнішу їзду, дозволяють регулювати висоту підвіски та покращують стабільність при різних умовах експлуатації. Попри всі плюси, є й недоліки, які слід враховувати.