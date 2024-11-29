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В Кривом Роге заметили самый дорогой кроссовер в мире

29 ноября 2024 09:13
Ольга Антоновская - редактор
Кроссовер Rolls-Royce Cullinan был замечен на улицах Кривого Рога
Кроссовер Rolls-Royce Cullinan, который был замечен в Кривом Роге. Фото: соцсети
Ольга Антоновская - редактор

На одной из улиц Кривого Роза был замечен кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Этот элитный автомобиль — один из самых дорогих кроссоверов мира.

Фото автомобиля опубликовали в соцсетях в четверг, 2 ноября.

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Уникальный Rolls-Royce Cullinan был замечен на улицах Кривого Рога. Это самый дорогой серийный кроссовер в мире. Автомобиль в идеальном состоянии — белого цвета, с тонированными окнами и большими дисками на низкопрофильных шинах.

Самый дорогой кроссовер в мире
Автомобиль Rolls-Royce Cullinan. Фото: соцсети

Кто владелец элитного автомобиля пока неизвестно. Кроссовер на киевских номерах, а на задней дверце авто привлекает внимание автограф.

Самый дорогой кроссовер в мире
Кроссовер Rolls-Royce Cullinan. Фото: соцсети

На сайте по продаже автомобилей есть несколько объявлений о продаже Rolls-Royce Cullinan. В Украине такой автомобиль можно приобрести примерно за 500 тыс. долларов. Цена зависит от года выпуска и комплектации.

Самый дорогой кроссовер в мире
Объявления о продаже автомобилей Rolls-Royce Cullinan. Фото: скриншот

Напомним, перед тем как покупать новый автомобиль, необходимо узнать тонкости его обслуживания. Особенно это важно в условиях роста цен нужно.

Сейчас набирают популярность авто с пневмоподвеской, ведь они обеспечивают более комфортную езду, позволяют регулировать высоту подвески и улучшают стабильность при разных условиях эксплуатации. Несмотря на все плюсы, есть и недостатки, которые следует учитывать.

Кривой Рог авто Rolls-Royce цены автомобиль финансы

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