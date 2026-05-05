Головна Авто У бік Польщі фіксують найдовші черги: ситуація на кордоні

У бік Польщі фіксують найдовші черги: ситуація на кордоні

Дата публікації: 5 травня 2026 16:02
На кордоні з Польщею фіксують черги: яка ситуація на кордоні
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

У вівторок, 5 травня, на кордоні України можливі затримки на трьох контрольних пунктах пропуску. Прикордонники попереджають водіїв про можливі затримки та збої в роботі електронних систем.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонної служби України — Західний кордон, передає Новини.LIVE.

Черги на кордоні України 5 травня

Станом на 15:00 найбільші черги фіксують на кордоні з Польщею, також можливі затримки автобусів на КПП "Тиса" на кордоні з Угорщиною. Водіям радять планувати свій маршрут з урахуванням затримок.

Черги на кордоні з Польщею 5 травня

Черги на кордоні з Польщею

  • "Ягодин" — 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється; пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Угринів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Рава-Руська" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Грушів" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Краківець" — 10 л/а, 1 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Шегині" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Смільниця" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Нижанковичі" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється).

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 травня

Черги на кордоні зі Словаччиною

  • "Малий Березний" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобуси, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
  • "Малі Селменці" — 0 пішоходів (працює з 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 травня

Черги на кордоні з Угорщиною

  • "Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Велика Паладь" — 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08:00 до 19:00). 

Черги на кордоні з Румунією 5 травня

Черги на кордоні з Румунією

  • "Дякове" — 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пішоходів;
  • "Порубне" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Красноїльськ" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Дяківці" — 0 л/а, 0 пішоходів.

Черги на кордоні з Молдовою 5 травня

Черги на кордоні з Молдовою

  • "Мамалига" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" — 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

Як повідомляли Новини.LIVE,  Кабмін ініціює масштабне оновлення законодавства у сфері дорожнього руху. У Верховній Раді зареєстровано урядовий законопроєкт №15200, який передбачає нові правила видачі водійських посвідчень та реєстрації транспортних засобів.

А також від квітня 2026 року в Європейському Союзі почали діяти нові правила маркування автомобільних шин. Відтепер кожна нова шина має додаткові символи, що дозволяють водіям краще оцінювати її безпеку та ефективність.

Кіра Топенко - Редактор, провідний експерт "Авто"
