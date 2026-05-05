Главная Авто В сторону Польши фиксируют самые длинные очереди: ситуация на границе

Дата публикации 5 мая 2026 16:02
На границе с Польшей фиксируют очереди: какая ситуация на границе
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Во вторник, 5 мая, на границе Украины возможны задержки на трех контрольных пунктах пропуска. Пограничники предупреждают водителей о возможных задержках и сбоях в работе электронных систем.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины — Западная граница, передает Новини.LIVE.

Очереди на границе Украины 5 мая

По состоянию на 15:00 самые большие очереди фиксируют на границе с Польшей, также возможны задержки автобусов на КПП "Тиса" на границе с Венгрией. Водителям советуют планировать свой маршрут с учетом задержек.

Черги на кордоні з Польщею 5 травня

Очереди на границе с Польшей

  • "Ягодин" — 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется; пропуск легковых авто временно не осуществляется);
  • "Устилуг" — 35 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Угринов" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Рава-Русская" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Грушев" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Краковец" — 10 л/а, 1 автобусы (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Шегини" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (после ПК) (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Нижанковичи" — 0 л/а, 0 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется).

Черги на кордоні зі Словаччиною 5 травня

Очереди на границе со Словакией

  • "Малый Березный" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Ужгород" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов (пропуск пешеходов осуществляется в обоих направлениях);
  • "Малые Селменцы" — 0 пешеходов (работает с 09:00 до 21:00).

Черги на кордоні з Угорщиною 5 травня

Очереди на границе с Венгрией

  • "Тиса" — 0 л/а, 1 автобус (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Дзвонковое" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00);
  • "Косино" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 20:00);
  • "Лужанка" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Вилок" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Большая Паладь" — 0 л/а, 0 пешеходов (работает с 08:00 до 19:00).

Черги на кордоні з Румунією 5 травня

Очереди на границе с Румынией

  • "Дьяково" — 0 л/а, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
  • "Солотвино" — 0 л/а, 0 пешеходов;
  • "Порубное" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Красноильск" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Дяковцы" — 0 л/а, 0 пешеходов.

Черги на кордоні з Молдовою 5 травня

Очереди на границе с Молдовой

  • "Мамалыга" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Кельменцы" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Росошаны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов;
  • "Сокиряны" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Как сообщали Новини.LIVE, Кабмин инициирует масштабное обновление законодательства в сфере дорожного движения. В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект №15200, который предусматривает новые правила выдачи водительских удостоверений и регистрации транспортных средств.

А также с апреля 2026 года в Европейском Союзе начали действовать новые правила маркировки автомобильных шин. Отныне каждая новая шина имеет дополнительные символы, позволяющие водителям лучше оценивать ее безопасность и эффективность.

Кира Топенко - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
