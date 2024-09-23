Ціни на пальне 23 вересня 2024 року — скільки коштує бензин, дизель та автогаз в Україні

Автозаправна станція в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За останні дві доби ціни на пальне в Україні не змінились. Вартість бензину, дизельного палива та автогазу на АЗС залишаються стабільними.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 23 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

За даними моніторингового порталу, 23 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 60,14 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,63 грн/л;

дизельне пальне — 52,69 грн/л;

скраплений газ — 32,21 грн/л.

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,54 грн/л;

А-92 — 53,56 грн/л.

Інші види пального:

дизельне пальне — 52,72 грн/л;

скраплений газ — 30,91 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 23 вересня 2024 року. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пальне бренду "Євро-95" 23 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,42 грн/л.

Нагадаємо, автомобілі Renault мають привабливий дизайн, водіям комфортно ними керувати. Але деякі деталі машин вимагають особливої уваги та ремонту раніше, ніж в авто інших марок. Ми розповідали, які елементи цих машин найчастіше ламаються.

Також ми писали, як обміняти та отримати електронні посвідчення водія в Україні. З початку 2024 року сервісні центри МВС видали понад 15 000 е-посвідчень, зокрема нові права, документи, які були обміняні, відновлені після втрати або викрадення, а також посвідчення після відкриття нових категорій.