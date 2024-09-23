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Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин на АЗС

23 сентября 2024 06:15
Святослав Мотюженко - Редактор
Цены на топливо 23 сентября 2024 года — сколько стоит бензин, дизель и автогаз в Украине
Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Святослав Мотюженко - Редактор

За последние двое суток цены на топливо в Украине не изменились. Стоимость бензина, дизельного топлива и автогаза на АЗС остается стабильной.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 23 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на горючее на АЗС 23 сентября

По данным мониторингового портала, 23 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 60,14 грн/л;
  • А-95 — 56,51 грн/л;
  • А-92 — 53,63 грн/л;
  • дизельное топливо — 52,69 грн/л;
  • сжиженный газ — 32,21 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 60,13 грн/л;
  • А-95 — 56,54 грн/л;
  • А-92 — 53,56 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 52,72 грн/л;
  • сжиженный газ — 30,91 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 23 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 23 сентября

Топливо бренда "Евро-95" 23 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 33,97 грн/л, на KLO — 33,49 грн/л, на Shell — 32,42 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, автомобили Renault обладают привлекательным дизайном, водителям комфортно ими управлять. Но некоторые детали машин требуют особого внимания и ремонта раньше, чем у автомобилей других марок. Мы рассказывали, какие элементы этих машин чаще всего ломаются.  

Также мы писали, как обменять и получить электронные водительские удостоверения в Украине. С начала 2024 года сервисные центры МВД выдали более 15 000 е-удостоверений, в том числе новые права, документы, обмененные, восстановленные после потери или похищения, а также удостоверения после открытия новых категорий.

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