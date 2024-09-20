Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, дизель та автогаз 20 вересня 2024 року

Ціни на пальне в Україні — як змінились вартість на АЗС
На автозаправних станціях ціни на пальне знову зросли. Найбільше здорожчав автогаз — його вартість зросла на 12 копійок. Водночас ціна на бензин марки А-95 залишилась на рівні попереднього дня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 20 вересня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 20 вересня
За даними моніторингового порталу, 20 вересня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,13 грн/л;
- А-95 — 56,51 грн/л;
- А-92 — 53,59 грн/л;
- дизельне пальне — 52,69 грн/л;
- скраплений газ — 31,84 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60,15 грн/л;
- А-95 — 56,54 грн/л;
- А-92 — 53,56 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,72 грн/л;
- скраплений газ — 30,78 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 20 вересня
Пальне бренду "Євро-95" 20 вересня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 55,66 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" та BVS — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 32,97 грн/л, на KLO — 32,59 грн/л, на Shell — 32,42 грн/л.
Більше про авто
Нагадаємо, експерти розповіли, що станеться з автомобілем, якщо постійно починати рух з другої передачі на МКПП. Початок руху з другої передачі стане причиною перегрівання дисків зчеплення.
Ми також писали про ТОП-15 вживаних авто, які найбільше знецінюються протягом року користування. Нові електромобілі все ще коштують дорожче, ніж авто з двигуном внутрішнього згоряння, але на вторинному ринку електрокари стрімко переходять на територію вигідних цін.
Читайте Новини.LIVE!