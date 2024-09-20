Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, дизель и автогаз 20 сентября 2024 года

Автозаправочная станция. Фото: УНІАН

На автозаправочных станциях цены на горючее снова выросли. Больше всего подорожал автогаз — его стоимость выросла на 12 копеек. В то же время, цена на бензин марки А-95 осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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По данным мониторингового портала, 20 сентября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 60,13 грн/л;

А-95 — 56,51 грн/л;

А-92 — 53,59 грн/л;

дизельное топливо — 52,69 грн/л;

сжиженный газ — 31,84 грн/л.

A-95+ — 60,15 грн/л;

А-95 — 56,54 грн/л;

А-92 — 53,56 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,72 грн/л;

сжиженный газ — 30,78 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 20 сентября 2024 года. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Топливо бренда "Евро-95" 20 сентября будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 55,66 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Маркет" — 52,99 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" и BVS — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 32,97 грн/л, на KLO — 32,59 грн/л, на Shell — 32,42 грн/л.

Напомним, эксперты рассказали, что произойдет с автомобилем, если постоянно начинать движение со второй передачи на МКПП. Начало движения со второй передачи станет причиной перегрева дисков сцепления.

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