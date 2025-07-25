Експрес-тест ПДР: куди може проїхати вантажівка

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. В яких напрямках дозволено продовжити рух водієві вантажного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та праворуч. Прямо та ліворуч. Ліворуч та праворуч. Усі напрямки дозволені.

Розбір задачі

На перехресті водію вантажівки запропоновані напрямки для подальшого руху: прямо, праворуч та ліворуч.

Світлофор подає зелений сигнал, отже, рух дозволений в усіх напрямках.

Світлофор скасовує дію знаку пріоритету 2.3 "Головна дорога", але його влада не поширюється на інформаційно-вказівний знак 5.31.1 "Напрямок руху для вантажних автомобілів".

Цей знак показує рекомендований напрямок руху для вантажних автомобілів та самохідних машин. Але він не забороняє водієві вантажівки повернути праворуч або ліворуч.

Правильна відповідь

№5

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