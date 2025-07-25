Экспресс-тест ПДД: куда может проехать грузовик

Интересный тест ПДД — куда может проехать грузовик
Задача на знание дорожных знаков. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю грузового автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и направо.
- Прямо и налево.
- Налево и направо.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
На перекрестке водителю грузовика предложены направления для дальнейшего движения: прямо, направо и налево.
Светофор подает зеленый сигнал, следовательно, движение разрешено во всех направлениях.
Светофор отменяет действие знака приоритета 2.3 "Главная дорога", но его власть не распространяется на информационно-указательный знак 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей".
Этот знак показывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. Но он не запрещает водителю грузовика повернуть направо или налево.
Правильный ответ
№5
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