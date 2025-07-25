Экспресс-тест ПДД: куда может проехать грузовик

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. В каких направлениях разрешено продолжить движение водителю грузового автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Прямо. Прямо и направо. Прямо и налево. Налево и направо. Все направления разрешены.

Разбор задачи

На перекрестке водителю грузовика предложены направления для дальнейшего движения: прямо, направо и налево.

Светофор подает зеленый сигнал, следовательно, движение разрешено во всех направлениях.

Светофор отменяет действие знака приоритета 2.3 "Главная дорога", но его власть не распространяется на информационно-указательный знак 5.31.1 "Направление движения для грузовых автомобилей".

Этот знак показывает рекомендуемое направление движения для грузовых автомобилей и самоходных машин. Но он не запрещает водителю грузовика повернуть направо или налево.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: