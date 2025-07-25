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Главная Авто Тест ПДД о повороте налево — разрешен ли маневр

Тест ПДД о повороте налево — разрешен ли маневр

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2025 07:35
Быстрый тест ПДД: разрешен ли поворот налево
Законен ли маневр? Рисунок: Exist.ua

Задача на знание дорожных знаков. Разрешено ли водителю повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи дозволений поворот ліворуч?

На участке дороги перед поворотом установлен знак 4.9 "Объезд препятствия с правой или левой стороны". Он применяется, чтобы отметить, что объезд островков безопасности и различных препятствий, находящихся на проезжей части, разрешается с правой или левой стороны.

Также на участке есть знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Он обозначает дорогу или обособленную проезжую часть, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении.

Следовательно, ничего не запрещает водителю выполнить поворот налево. Но дело в том, что начинающие водители часто путают знаки 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 4.1 "Движение прямо". Последний позволяет ехать только в указанном направлении и исключает любые повороты и развороты.

4.1 "Рух прямо"

Правильный ответ

№1

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авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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