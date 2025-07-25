Быстрый тест ПДД: разрешен ли поворот налево

Тест ПДД о повороте налево — разрешен ли маневр
Задача на знание дорожных знаков. Разрешено ли водителю повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Разрешено.
- Запрещено.
Разбор задачи
На участке дороги перед поворотом установлен знак 4.9 "Объезд препятствия с правой или левой стороны". Он применяется, чтобы отметить, что объезд островков безопасности и различных препятствий, находящихся на проезжей части, разрешается с правой или левой стороны.
Также на участке есть знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Он обозначает дорогу или обособленную проезжую часть, по всей ширине которой транспортные средства движутся в одном направлении.
Следовательно, ничего не запрещает водителю выполнить поворот налево. Но дело в том, что начинающие водители часто путают знаки 5.5 "Дорога с односторонним движением" и 4.1 "Движение прямо". Последний позволяет ехать только в указанном направлении и исключает любые повороты и развороты.
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!