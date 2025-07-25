Швидкий тест ПДР: чи дозволений поворот ліворуч

Тест ПДР про поворот ліворуч — чи дозволений маневр
Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволено водію повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
На ділянці дороги перед поворотом встановлено знак 4.9 "Об’їзд перешкоди з правого або лівого боку". Він застосовується, щоб зазначити, що об'їзд острівців безпеки та різноманітних перешкод, що знаходяться на проїзній частині, дозволяється з правого або лівого боку.
Також на ділянці є знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Він позначає дорогу або відокремлену проїзну частину, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.
Отже, нічого не забороняє водію виконати поворот ліворуч. Але річ у тім, що початківці часто плутають знаки 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" та 4.1 "Рух прямо". Останній дозволяє їхати лише у вказаному напрямку та виключає будь-які повороти та розвороти.
Правильна відповідь
№1
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