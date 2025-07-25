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Головна Авто Тест ПДР про поворот ліворуч — чи дозволений маневр

Тест ПДР про поворот ліворуч — чи дозволений маневр

Ua ru
Дата публікації: 25 липня 2025 07:35
Швидкий тест ПДР: чи дозволений поворот ліворуч
Чи законний маневр? Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків. Чи дозволено водію повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи дозволений поворот ліворуч?

На ділянці дороги перед поворотом встановлено знак 4.9 "Об’їзд перешкоди з правого або лівого боку". Він застосовується, щоб зазначити, що об'їзд острівців безпеки та різноманітних перешкод, що знаходяться на проїзній частині, дозволяється з правого або лівого боку.

Також на ділянці є знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Він позначає дорогу або відокремлену проїзну частину, по всій ширині якої транспортні засоби рухаються в одному напрямку.

Отже, нічого не забороняє водію виконати поворот ліворуч. Але річ у тім, що початківці часто плутають знаки 5.5 "Дорога з одностороннім рухом" та 4.1 "Рух прямо". Останній дозволяє їхати лише у вказаному напрямку та виключає будь-які повороти та розвороти.

4.1 "Рух прямо"

Правильна відповідь

№1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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