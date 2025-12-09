Тест ПДР: який знак може мати таку табличку

Який знак? Фото: Exist.ua

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків. З якими з дорожніх знаків можна встановити зображену табличку?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Знак №1. Знак №2. Знак №3. Знак №4. З усіма знаками. Зі знаками №1 та №2. Зі знаками №3 та №4. З жодним знаком.

Розбір задачі

Знак 1.1 "Небезпечний поворот праворуч" попереджає про заокруглення дороги радіусом менш як 500 м поза населеними пунктами та менш як 150 м — у населених пунктах або про заокруглення з обмеженою оглядовістю. Знак 1.13 "Слизька дорога" попереджає, що попереду ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини. Знак 1.3.1 "Декілька поворотів" позначає ділянку дороги з двома та більше розташованими один за одним небезпечними поворотами, з першим поворотом праворуч. За наявності трьох і більше поворотів, що йдуть один за одним, зі знаком потрібно застосовувати табличку 7.10 "Кількість поворотів". Знак 1.5.1 "Звуження дороги" попереджає про звуження дороги з обох боків.

Правильна відповідь

№3

