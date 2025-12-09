Відео
Цікавий тест ПДР — який знак може мати таку табличку

Дата публікації: 9 грудня 2025 07:35
Тест ПДР: який знак може мати таку табличку
Який знак? Фото: Exist.ua

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків. З якими з дорожніх знаків можна встановити зображену табличку?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Знак №1.
  2. Знак №2.
  3. Знак №3.
  4. Знак №4.
  5. З усіма знаками.
  6. Зі знаками №1 та №2.
  7. Зі знаками №3 та №4.
  8. З жодним знаком.

Розбір задачі

Тест з ПДР: з яким знаком встановлюють цю табличку?

  1. Знак 1.1 "Небезпечний поворот праворуч" попереджає про заокруглення дороги радіусом менш як 500 м поза населеними пунктами та менш як 150 м — у населених пунктах або про заокруглення з обмеженою оглядовістю.
  2. Знак 1.13 "Слизька дорога" попереджає, що попереду ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини.
  3. Знак 1.3.1 "Декілька поворотів" позначає ділянку дороги з двома та більше розташованими один за одним небезпечними поворотами, з першим поворотом праворуч. За наявності трьох і більше поворотів, що йдуть один за одним, зі знаком потрібно застосовувати табличку 7.10 "Кількість поворотів".
  4. Знак 1.5.1 "Звуження дороги" попереджає про звуження дороги з обох боків.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
