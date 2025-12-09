Цікавий тест ПДР — який знак може мати таку табличку
Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 07:35
Який знак? Фото: Exist.ua
Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків. З якими з дорожніх знаків можна встановити зображену табличку?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Реклама
Читайте також:
Варіанти відповіді
- Знак №1.
- Знак №2.
- Знак №3.
- Знак №4.
- З усіма знаками.
- Зі знаками №1 та №2.
- Зі знаками №3 та №4.
- З жодним знаком.
Розбір задачі
- Знак 1.1 "Небезпечний поворот праворуч" попереджає про заокруглення дороги радіусом менш як 500 м поза населеними пунктами та менш як 150 м — у населених пунктах або про заокруглення з обмеженою оглядовістю.
- Знак 1.13 "Слизька дорога" попереджає, що попереду ділянка дороги з підвищеною слизькістю проїзної частини.
- Знак 1.3.1 "Декілька поворотів" позначає ділянку дороги з двома та більше розташованими один за одним небезпечними поворотами, з першим поворотом праворуч. За наявності трьох і більше поворотів, що йдуть один за одним, зі знаком потрібно застосовувати табличку 7.10 "Кількість поворотів".
- Знак 1.5.1 "Звуження дороги" попереджає про звуження дороги з обох боків.
Правильна відповідь
№3
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама