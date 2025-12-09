Видео
Україна
Видео

Интересный тест ПДД — какой знак может иметь такую табличку

Интересный тест ПДД — какой знак может иметь такую табличку

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 07:35
Тест ПДД: какой знак может иметь такую табличку
Какой знак? Фото: Exist.ua

Задача на знание предупреждающих дорожных знаков. С какими из дорожных знаков можно установить изображенную табличку?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Знак №1.
  2. Знак №2.
  3. Знак №3.
  4. Знак №4.
  5. Со всеми знаками.
  6. Со знаками №1 и №2.
  7. Со знаками №3 и №4.
  8. Ни с одним знаком.

Разбор задачи

Тест з ПДР: з яким знаком встановлюють цю табличку?

  1. Знак 1.1 "Опасный поворот направо" предупреждает о закруглении дороги радиусом менее 500 м вне населенных пунктов и менее 150 м — в населенных пунктах или о закруглении с ограниченной обзорностью.
  2. Знак 1.13 "Скользкая дорога" предупреждает, что впереди участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.
  3. Знак 1.3.1 "Несколько поворотов" обозначает участок дороги с двумя и более расположенными друг за другом опасными поворотами, с первым поворотом направо. При наличии трех и более поворотов, следующих друг за другом, со знаком нужно применять табличку 7.10 "Количество поворотов".
  4. Знак 1.5.1 "Сужение дороги" предупреждает о сужении дороги с обеих сторон.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
