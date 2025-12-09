Тест ПДД: какой знак может иметь такую табличку

Какой знак? Фото: Exist.ua

Задача на знание предупреждающих дорожных знаков. С какими из дорожных знаков можно установить изображенную табличку?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Знак №1. Знак №2. Знак №3. Знак №4. Со всеми знаками. Со знаками №1 и №2. Со знаками №3 и №4. Ни с одним знаком.

Разбор задачи

Знак 1.1 "Опасный поворот направо" предупреждает о закруглении дороги радиусом менее 500 м вне населенных пунктов и менее 150 м — в населенных пунктах или о закруглении с ограниченной обзорностью. Знак 1.13 "Скользкая дорога" предупреждает, что впереди участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части. Знак 1.3.1 "Несколько поворотов" обозначает участок дороги с двумя и более расположенными друг за другом опасными поворотами, с первым поворотом направо. При наличии трех и более поворотов, следующих друг за другом, со знаком нужно применять табличку 7.10 "Количество поворотов". Знак 1.5.1 "Сужение дороги" предупреждает о сужении дороги с обеих сторон.

Правильный ответ

№3

