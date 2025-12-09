Интересный тест ПДД — какой знак может иметь такую табличку
Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 07:35
Какой знак? Фото: Exist.ua
Задача на знание предупреждающих дорожных знаков. С какими из дорожных знаков можно установить изображенную табличку?
Задание предложил канал Exist.ua.
Реклама
Читайте также:
Варианты ответа
- Знак №1.
- Знак №2.
- Знак №3.
- Знак №4.
- Со всеми знаками.
- Со знаками №1 и №2.
- Со знаками №3 и №4.
- Ни с одним знаком.
Разбор задачи
- Знак 1.1 "Опасный поворот направо" предупреждает о закруглении дороги радиусом менее 500 м вне населенных пунктов и менее 150 м — в населенных пунктах или о закруглении с ограниченной обзорностью.
- Знак 1.13 "Скользкая дорога" предупреждает, что впереди участок дороги с повышенной скользкостью проезжей части.
- Знак 1.3.1 "Несколько поворотов" обозначает участок дороги с двумя и более расположенными друг за другом опасными поворотами, с первым поворотом направо. При наличии трех и более поворотов, следующих друг за другом, со знаком нужно применять табличку 7.10 "Количество поворотов".
- Знак 1.5.1 "Сужение дороги" предупреждает о сужении дороги с обеих сторон.
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама