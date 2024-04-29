Цікавий тест з ПДР: хто з транспортних засобів має перевагу на дорозі

Цікава задача з ПДР — який транспортний засіб має перевагу
Задача з теми перевага маршрутних транспортних засобів. Водій якого ТЗ має дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами"
Варіанти відповіді
- Водій автобуса.
- Водій синього автомобіля.
Розбір задачі
Синій автомобіль їде прямо, а автобус розпочинає рух від місця зупинки автобуса, позначеного дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".
Траєкторії руху транспортних засобів перетинаються. Тому хтось із водіїв має дати дорогу.
Читаємо пункт 17.4 ПДР:
"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".
Але в зображеній на малюнку ситуації автобус розпочинає рух вже поза населеним пунктом, про що свідчить знак 5.50 "Кінець населеного пункту".
Отже, в цій ситуації дорогу має дати саме водій автобуса.
Правильна відповідь №1
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