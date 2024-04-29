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Цікава задача з ПДР — який транспортний засіб має перевагу

29 квітня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Цікавий тест з ПДР: хто з транспортних засобів має перевагу на дорозі
Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з теми перевага маршрутних транспортних засобів. Водій якого ТЗ має дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами"

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Варіанти відповіді

  1. Водій автобуса.
  2. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Синій автомобіль їде прямо, а автобус розпочинає рух від місця зупинки автобуса, позначеного дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".


Цікава задача з ПДР — який транспортний засіб має перевагу - фото 1

Траєкторії руху транспортних засобів перетинаються. Тому хтось із водіїв має дати дорогу.

Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Але в зображеній на малюнку ситуації автобус розпочинає рух вже поза населеним пунктом, про що свідчить знак 5.50 "Кінець населеного пункту".


Цікава задача з ПДР — який транспортний засіб має перевагу - фото 2

Отже, в цій ситуації дорогу має дати саме водій автобуса.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували задачі з теми перевага маршрутних транспортних засобів — тут і тут.

авто
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ПДР
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тест

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