Цікавий тест з ПДР: хто з транспортних засобів має перевагу на дорозі

Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми перевага маршрутних транспортних засобів. Водій якого ТЗ має дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами"

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Варіанти відповіді

Водій автобуса. Водій синього автомобіля.

Розбір задачі

Синій автомобіль їде прямо, а автобус розпочинає рух від місця зупинки автобуса, позначеного дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса".





Траєкторії руху транспортних засобів перетинаються. Тому хтось із водіїв має дати дорогу.

Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзному "кармані", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Але в зображеній на малюнку ситуації автобус розпочинає рух вже поза населеним пунктом, про що свідчить знак 5.50 "Кінець населеного пункту".





Отже, в цій ситуації дорогу має дати саме водій автобуса.

Правильна відповідь №1

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