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Интересная задача по ПДД — какое транспортное средство имеет преимущество

29 апреля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Интересный тест по ПДД: кто из транспортных средств имеет преимущество на дороге
Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме преимущество маршрутных транспортных средств. Водитель какого ТС должен дать дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами"

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Варианты ответа

  1. Водитель автобуса.
  2. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Синий автомобиль едет прямо, а автобус начинает движение от места остановки автобуса, обозначенного дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".


Интересная задача по ПДД — какое транспортное средство имеет преимущество - фото 1

Траектории движения транспортных средств пересекаются. Поэтому кто-то из водителей должен дать дорогу.

Читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Но в изображенной на рисунке ситуации автобус начинает движение вне населенного пункта, о чем свидетельствует знак 5.50 "Конец населенного пункта".


Интересная задача по ПДД — какое транспортное средство имеет преимущество - фото 2

Следовательно, в этой ситуации дорогу должен дать именно водитель автобуса.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали задачи по теме преимущество маршрутных транспортных средств — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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