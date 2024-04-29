Интересный тест по ПДД: кто из транспортных средств имеет преимущество на дороге

Интересная задача по ПДД — какое транспортное средство имеет преимущество
Задача по теме преимущество маршрутных транспортных средств. Водитель какого ТС должен дать дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами"
Варианты ответа
- Водитель автобуса.
- Водитель синего автомобиля.
Разбор задачи
Синий автомобиль едет прямо, а автобус начинает движение от места остановки автобуса, обозначенного дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".
Траектории движения транспортных средств пересекаются. Поэтому кто-то из водителей должен дать дорогу.
Читаем пункт 17.4 ПДД:
"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".
Но в изображенной на рисунке ситуации автобус начинает движение вне населенного пункта, о чем свидетельствует знак 5.50 "Конец населенного пункта".
Следовательно, в этой ситуации дорогу должен дать именно водитель автобуса.
Правильный ответ №1
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