Интересный тест по ПДД: кто из транспортных средств имеет преимущество на дороге

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме преимущество маршрутных транспортных средств. Водитель какого ТС должен дать дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами"

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Варианты ответа

Водитель автобуса. Водитель синего автомобиля.

Разбор задачи

Синий автомобиль едет прямо, а автобус начинает движение от места остановки автобуса, обозначенного дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса".





Траектории движения транспортных средств пересекаются. Поэтому кто-то из водителей должен дать дорогу.

Читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Но в изображенной на рисунке ситуации автобус начинает движение вне населенного пункта, о чем свидетельствует знак 5.50 "Конец населенного пункта".





Следовательно, в этой ситуации дорогу должен дать именно водитель автобуса.

Правильный ответ №1

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