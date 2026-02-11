Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Ця деталь дизельного авто може спричинити руйнування двигуна

Ця деталь дизельного авто може спричинити руйнування двигуна

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 17:40
Ця деталь авто може зруйнувати дизельний двигун
Попередження про засмічення сажового фільтра. Фото: motoringresearch.com

Сажовий фільтр сучасного дизельного авто часто стає причиною серйозних технічних проблем та значних фінансових витрат. Ігнорування сигналів про його несправність загрожує не лише вихлопній системі, а й двигуну.

Про це повідомили експерти Moto.

Реклама
Читайте також:

Накопичення відкладень

Сажовий фільтр розроблено таким чином, щоб він регулярно очищувався під час руху. Процес регенерації полягає у випалюванні накопичених відкладень за умови дуже високої температури, що контролюється електронним блоком керування. Проте крім сажі всередині вузла накопичується попіл, який неможливо видалити за допомогою термічного впливу.

З часом цей попіл займає дедалі більше місця в керамічній структурі, що призводить до різкого обмеження пропускної здатності вихлопної системи. Це змушує електроніку частіше запускати цикли очищення. Навіть транспортні засоби, що експлуатуються згідно з усіма рекомендаціями виробника, стикаються з цим явищем, позаяк накопичення попелу є природним побічним ефектом згоряння палива.

Ризики поломки

Для підвищення температури вихлопних газів під час очищення двигун отримує додаткову порцію палива. Певна його частина не згорає і може потрапляти в масляний піддон. Розбавлений мастильний матеріал миттєво втрачає свої захисні властивості, що суттєво прискорює зношення металевих елементів двигуна.

Ситуацію суттєво погіршують поїздки на короткі відстані та передчасне вимкнення запалювання до завершення процедури очищення. Перервані цикли сприяють ще швидшому засміченню фільтра. У результаті система намагається врятуватися дедалі частішими запусками регенерації, що створює замкнене коло, вихід з якого вимагає фахової допомоги спеціалістів сервісу.

Також читайте:

Названо найкращий дизельний двигун Renault

Новий дизельний мотор зменшує споживання палива удвічі

Як врятувати двигун

Професійне гідродинамічне миття під високим тиском дозволяє видалити як сажу, так і попіл, відновлюючи працездатність деталі майже до заводських показників. Такий метод є набагато ефективнішим за дешеві присадки до пального, які мають лише допоміжний характер. Якщо керамічна основа не розплавилася, своєчасна регенерація дозволяє уникнути витрат, які можуть сягати не одну тисячу доларів у разі повної заміни агрегату.

Фізичне видалення сажового фільтра тягне за собою серйозні наслідки, позаяк автомобіль перестає відповідати чинним технічним вимогам. Сучасні методи перевірки дозволяють інспекторам легко виявити відсутність компонента за специфічним запахом вихлопу або нетиповим звуком роботи системи. Офіційне відновлення залишається безпечнішим і вигіднішим рішенням, яке захищає ресурс двигуна та зберігає ринкову вартість машини.

ремонт авто проблеми поради автомобіль Мотор двигун
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації