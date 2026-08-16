Toyota RAV4 Plug-In Hybrid швидша за відомі спорткари
Практичні сімейні кросовери зазвичай купують задля комфорту та низької витрати пального. Втім, підзарядний гібрид Toyota RAV4 здатний здивувати своєю динамікою навіть досвідчених водіїв. Завдяки силовій установці з бензиновим мотором 2,5 л та електродвигунами автомобіль видає 324 к.с. Сумарна потужність дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год усього за 5,4 секунди, що робить його швидшим за декілька відомих спорткарів.
Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.
Японська модель
У лінійці бренду Toyota GR86 вважається класичним спортивним автомобілем для задоволення від кермування. Проте задньопривідне купе з мотором на 228 к.с. та механічною коробкою передач витрачає на розгін до 100 км/год 6,1 секунди.
Повнопривідний гібридний кросовер легко залишає спортивну модель позаду під час старту з місця. Системі повного приводу допомагає краще зчеплення коліс з дорогою, а безступенева трансмісія дозволяє реалізувати весь потенціал потужності без затримок.
Європейські легенди
Суперкар Ferrari Testarossa 1984 року випуску з розкішним 12-циліндровим мотором є справжньою іконою автомобільного дизайну. Попри рекордну для свого часу максимальну швидкість 290 км/год, італійське купе прискорюється до 100 км/год за 5,8 секунди.
Британський спорткар Aston Martin DB7 1990-х років з мотором 3,2 л на 355 к.с. також програє сучасному сімейному кросоверу. Автомобіль долає цю ж позначку за 5,8 секунди, поступаючись японському гібриду у стартовому ривку.
Американська класика
Американський культовий спорткар Chevrolet Corvette покоління C4 на старті продажів у 1984 році мав футуристичний дизайн та мотор V8 об'ємом 5,7 л. Однак перші версії моделі видавали всього 205 к.с. і розганялися до 100 км/год за 6,7 секунди.
Результат сучасного сімейного кросовера виглядає переконливо на тлі легендарних спортивних авто минулих років. Хоча спорткари створювалися для перегонових треків та високих швидкостей, у звичайному розгоні зі світлофора перевага залишається за гібридними технологіями.
Раніше Новини.LIVE писали, чому Toyota RAV4 з пробігом продають дорожче за нові. В умовах обмеженої пропозиції та паливної кризи попит на економні вживані гібриди злетів до історичного максимуму.
Також читайте, яких вживаних кросоверів Toyota RAV4 варто уникати. Навіть у настільки успішної моделі існують невдалі періоди, коли з конвеєра сходили екземпляри з серйозними технічними прорахунками.
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