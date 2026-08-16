Toyota RAV4 Plug-In Hybrid швидша за відомі спорткари

Toyota RAV4 Plug-In Hybrid 2026 року. Фото: Toyota

Сергій Якуба Редактор

Практичні сімейні кросовери зазвичай купують задля комфорту та низької витрати пального. Втім, підзарядний гібрид Toyota RAV4 здатний здивувати своєю динамікою навіть досвідчених водіїв. Завдяки силовій установці з бензиновим мотором 2,5 л та електродвигунами автомобіль видає 324 к.с. Сумарна потужність дозволяє кросоверу розганятися від 0 до 100 км/год усього за 5,4 секунди, що робить його швидшим за декілька відомих спорткарів.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Slash Gear.

Японська модель

У лінійці бренду Toyota GR86 вважається класичним спортивним автомобілем для задоволення від кермування. Проте задньопривідне купе з мотором на 228 к.с. та механічною коробкою передач витрачає на розгін до 100 км/год 6,1 секунди.

Повнопривідний гібридний кросовер легко залишає спортивну модель позаду під час старту з місця. Системі повного приводу допомагає краще зчеплення коліс з дорогою, а безступенева трансмісія дозволяє реалізувати весь потенціал потужності без затримок.

Європейські легенди

Суперкар Ferrari Testarossa 1984 року випуску з розкішним 12-циліндровим мотором є справжньою іконою автомобільного дизайну. Попри рекордну для свого часу максимальну швидкість 290 км/год, італійське купе прискорюється до 100 км/год за 5,8 секунди.

Британський спорткар Aston Martin DB7 1990-х років з мотором 3,2 л на 355 к.с. також програє сучасному сімейному кросоверу. Автомобіль долає цю ж позначку за 5,8 секунди, поступаючись японському гібриду у стартовому ривку.

Американська класика

Американський культовий спорткар Chevrolet Corvette покоління C4 на старті продажів у 1984 році мав футуристичний дизайн та мотор V8 об'ємом 5,7 л. Однак перші версії моделі видавали всього 205 к.с. і розганялися до 100 км/год за 6,7 секунди.

Результат сучасного сімейного кросовера виглядає переконливо на тлі легендарних спортивних авто минулих років. Хоча спорткари створювалися для перегонових треків та високих швидкостей, у звичайному розгоні зі світлофора перевага залишається за гібридними технологіями.

Раніше Новини.LIVE писали, чому Toyota RAV4 з пробігом продають дорожче за нові. В умовах обмеженої пропозиції та паливної кризи попит на економні вживані гібриди злетів до історичного максимуму.

Також читайте, яких вживаних кросоверів Toyota RAV4 варто уникати. Навіть у настільки успішної моделі існують невдалі періоди, коли з конвеєра сходили екземпляри з серйозними технічними прорахунками.