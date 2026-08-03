ТОП-10 дизельних мінівенів з пробігом за ціною до 10 000 доларів

Peugeot 5008 2014 року. Фото: netcarshow.com

Сергій Якуба Редактор

Мінівени з дизельним мотором залишаються ідеальним вибором для великої родини завдяки низькій витраті пального та просторому 7-місному салону. За 10 000 доларів на українському ринку вживаних авто можна знайти безліч практичних моделей, які легко замінять дорогі кросовери. Експерти підібрали десять найпопулярніших варіантів та з'ясували, на який рік випуску можна розраховувати за цей бюджет.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на AUTO.RIA.

Німецька класика

Очолює рейтинг Opel Zafira 2014–2015 років з моторами 1.6–2.0d за 10 000 доларів. Третє покоління Tourer пропонує сучасний салон, високий комфорт та трансформацію Flex7. Головним конкурентом виступає французький Renault Grand Scenic 2014–2015 років з моторами 1.5–1.6d (110–130 к.с.). Модель приваблює м'якою підвіскою, трьома окремими сидіннями другого ряду та чудовим оснащенням.

Третє місце посідає Volkswagen Touran 2013–2014 років з моторами 1.6–2.0d (90–177 к.с.). Автомобіль вирізняється простотою обслуговування, чудовою ергономікою та високою ліквідністю на ринку. SEAT Altea XL 2014–2015 років з мотором 1.6d (90–105 к.с.) — це 5-місний компактвен з величезним багажником та азартною керованістю за ціною, нижчою за Touran.

Французькі та японські альтернативи

Серед інших варіантів виділяються Peugeot 5008 2014–2015 років з мотором 1.6d (110–120 к.с.) та Citroen Grand C4 Picasso 2014–2015 років з моторами 1.6–2.0d (116–150 к.с.). Обидві машини пропонують футуристичний дизайн, багате оснащення, панорамний дах та зручний 7-місний салон. Японська Toyota Verso 2012–2014 років з дизелем 2.0d (124–126 к.с.) приваблює простим інтер'єром та надійністю.

До списку також увійшли Kia Carens 2013–2014 років з двигуном 1.7d (115–136 к.с.) та класичним автоматом, Chevrolet Orlando 2012–2013 років із 2.0d (163 к.с.) у стилі кросовера та Ford Grand C-Max 2013–2014 років з моторами 1.6–2.0d (95–163 к.с.) і зручними зсувними дверима.

ТОП-10 дизельних мінівенів

Opel Zafira: 2014–2015, 1,6–2,0d (110–170 к.с.) Renault Grand Scenic: 2014–2015, 1,5–1,6d (110–130 к.с.) Volkswagen Touran: 2013–2014, 1,6–2,0d (90–177 к.с.) Peugeot 5008: 2014–2015, 1,6d (110–120 к.с.) Citroen Grand C4 Picasso: 2014–2015, 1,6–2,0d (116–150 к.с.) Toyota Verso: 2012–2014, 2,0d (124–126 к.с.) Kia Carens: 2013–2014, 1,7d (115–136 к.с.) SEAT Altea XL: 2014–2015, 1,6d (90–105 к.с.) Chevrolet Orlando: 2012–2013, 2,0d (163 к.с.) Ford Grand C-Max: 2013–2014, 1,6–2,0d (95–163 к.с.)

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