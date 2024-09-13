Тестування з ПДР — яка черговість проїзду автомобілями перехрестя

Хто кого пропускає? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми проїзд перехресть. У якому порядку роз'їдуться водії авто в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Синій автомобіль, червоний, білий. Білий автомобіль, червоний, синій. Червоний автомобіль, білий, синій.

Розбір задачі

На перехресті три автомобілі мають намір проїхати прямо. Перехрестя не обладнане світлофорами, тобто є нерегульованим.

Перед білою машиною видно дорожній знак 2.3 "Головна дорога", який надає право першочергового проїзду нерегульованих перехресть. Також під знаком встановлено табличку 7.8 "Напрямок головної дороги".





Згідно зі знаками, на головній дорозі перебувають червоний та білий автомобілі, а синя машина — на другорядній.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Отже, синя машина має пропустити червоне та біле авто.

Водії червоного та білого автомобіля перебувають на рівнозначній дорозі. Щоб дізнатися, як вони роз'їдуться між собою, звернемося до пункту 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто першим проїде водій білого автомобіля, адже він перебуває праворуч від червоної машини.

Правильна відповідь №2

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