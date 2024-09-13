Тестирование по ПДД — укажите очередность проезда автомобилями перекрестка

Кто кого пропускает? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме проезд перекрестков. В каком порядке разъедутся водители авто в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Разбор задачи

На перекрестке три автомобиля намерены проехать прямо. Перекресток не оборудован светофорами, то есть является нерегулируемым.

Перед белой машиной виден дорожный знак 2.3 "Главная дорога", предоставляющий право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков. Также под знаком установлена табличка 7.8 "Направление главной дороги".





Согласно знакам, на главной дороге находятся красный и белый автомобили, а синяя машина — на второстепенной.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен дать дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Следовательно, синяя машина должна пропустить красный и белый автомобиль.

Водители красного и белого автомобиля находятся на равнозначной дороге. Чтобы узнать, как они разъедутся между собой, обратимся к пункту 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть, первым проедет водитель белого автомобиля, ведь он находится справа от красной машины.

Правильный ответ №2

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