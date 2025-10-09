Каверзний тест ПДР: який знак забороняє рух авто

Який знак? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Який з зображених на малюнку знаків забороняє рух автомобіля?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Знак 3. Знаки 2 та 3. Знаки 2 та 1. Знак 2. Усі знаки. Жоден зі знаків.

Розбір задачі

Знак 5.34 "Житлова зона" інформує про в’їзд на територію, де діють особливі умови дорожнього руху, передбачені ПДР.

Знак 5.4 "Кінець дороги для автомобілів" застосовується для позначення кінця дороги, позначеної знаком 5.3 "Дорога для автомобілів", на якій діють особливі умови дорожнього руху.

Знак 4.14 "Доріжка для велосипедистів" дозволяє їзду на велосипедах, а також рух зі швидкістю пішохода особам, які рухаються в колісних кріслах. Якщо немає тротуару або пішохідної доріжки, дозволяється також рух пішоходів.

Правильна відповідь

№1

