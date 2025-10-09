Видео
Тест по ПДД — какой знак запрещает движение авто

Дата публикации 9 октября 2025 07:35
Каверзный тест ПДД: какой знак запрещает движение авто
Какой знак? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. Какой из изображенных на рисунке знаков запрещает движение автомобиля?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Знак 3.
  2. Знаки 2 и 3.
  3. Знаки 2 и 1.
  4. Знак 2.
  5. Все знаки.
  6. Ни один из знаков.

Разбор задачи

Знак 5.34 "Жилая зона" информирует о въезде на территорию, где действуют особые условия дорожного движения, предусмотренные ПДД.

Знак 5.4 "Конец дороги для автомобилей" применяется для обозначения конца дороги, обозначенной знаком 5.3 "Дорога для автомобилей", на которой действуют особые условия дорожного движения.

Знак 4.14 "Дорожка для велосипедистов" разрешает езду на велосипедах, а также движение со скоростью пешехода лицам, которые двигаются в колесных креслах. Если нет тротуара или пешеходной дорожки, разрешается также движение пешеходов.

Правильный ответ

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
