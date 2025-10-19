Відео
Тест з ПДР — де встановлюється знак

Дата публікації: 19 жовтня 2025 11:45
Оновлено: 11:45
Швидкий тест ПДР: де встановлюється знак
Про що знак? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання попереджувальних дорожніх знаків. Перед якими ділянками дороги встановлюється зображений знак?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Підвищене, занижене, зруйноване узбіччя або на узбіччі гарантовані ремонтні роботи.
  2. Можливе викидання гравію, щебню тощо з-під коліс транспортних засобів
  3. Є нерівності проїзної частини — хвилястості, напливи, спучування

Розбір задачі

Тест з ПДР: про що попереджає водіїв дорожній знак?

Знак 1.15 "Небезпечне узбіччя" попереджає про підвищене, занижене, зруйноване узбіччя. Або узбіччя, на якому виконуються ремонтні роботи.

Знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

Поза населеними пунктами знак повторюється. Наступний знак встановлюється на відстані щонайменше 50 м до початку небезпечної ділянки.

Знак — тимчасовий та встановлюється на період, необхідний для виконання відповідних робіт на дорозі.

Правильна відповідь

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
