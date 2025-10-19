Быстрый тест ПДД: где устанавливается знак

О чем знак? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предупредительных дорожных знаков. Перед какими участками дороги устанавливается изображенный знак?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Повышенная, заниженная, разрушенная обочина или на обочине гарантированы ремонтные работы. Возможно выбрасывание гравия, щебня и т.д. из-под колес транспортных средств Есть неровности проезжей части — волнистости, наплывы, вспучивание

Разбор задачи

Знак 1.15 "Опасная обочина" предупреждает о повышенной, заниженной, разрушенной обочине. Или обочину, на которой выполняются ремонтные работы.

Знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах - на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Вне населенных пунктов знак повторяется. Следующий знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

Знак — временный и устанавливается на период, необходимый для выполнения соответствующих работ на дороге.

Правильный ответ

№1