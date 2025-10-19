Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест по ПДД — где устанавливается знак

Тест по ПДД — где устанавливается знак

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 11:45
обновлено: 11:45
Быстрый тест ПДД: где устанавливается знак
О чем знак? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предупредительных дорожных знаков. Перед какими участками дороги устанавливается изображенный знак?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Повышенная, заниженная, разрушенная обочина или на обочине гарантированы ремонтные работы.
  2. Возможно выбрасывание гравия, щебня и т.д. из-под колес транспортных средств
  3. Есть неровности проезжей части — волнистости, наплывы, вспучивание

Разбор задачи

Тест з ПДР: про що попереджає водіїв дорожній знак?

Знак 1.15 "Опасная обочина" предупреждает о повышенной, заниженной, разрушенной обочине. Или обочину, на которой выполняются ремонтные работы.

Знак устанавливается вне населенных пунктов на расстоянии 150-300 м, в населенных пунктах - на расстоянии 50-100 м до начала опасного участка. В случае необходимости знак устанавливается и на другом расстоянии, которое указывается на табличке 7.1.1 "Расстояние до объекта".

Вне населенных пунктов знак повторяется. Следующий знак устанавливается на расстоянии не менее 50 м до начала опасного участка.

Знак — временный и устанавливается на период, необходимый для выполнения соответствующих работ на дороге.

Правильный ответ

№1

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации