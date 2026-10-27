Траєкторії руху зеленого авто. Малюнок: Керманич

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків, а також з тем про початок руху і зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. На перехресті водієві зеленого авто запропоновані чотири траєкторії: праворуч, прямо, ліворуч та розворот. У якому з напрямків йому дозволено продовжувати рух у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Реклама

Варіанти відповіді

Розворот. Ліворуч. Прямо та у розворот. Прямо, ліворуч та у розворот. Прямо, праворуч та у розворот. Прямо. У будь-якому з напрямків.

Розбір задачі

На перехресті водій зеленого автомобіля бачить перед собою два знаки: 2.3 "Головна дорога" та 5.62 "Схема руху".

Знак 2.3 не допоможе розв’язати задачу, адже питання не у порядку роз’їзду транспортних засобів на перехресті.

Читайте також:

Знак 5.62 позначає маршрут, якщо на перехресті рух в окремих напрямках заборонено, або позначає дозволені напрямки руху на перехресті зі складним плануванням.

У зображеній ситуації він забороняє безпосередній поворот ліворуч, та показує схему об’їзду, якщо водієві потрібно все ж таки потрапити у тому напрямку.

Але цей знак дозволяє розворот.

Повернути праворуч водій не може, адже перебуває на лівій смузі. Згідно з пунктом 10.4 ПДР, перед поворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку.

Також водій не може проїхати прямо, адже перебуває на крайній лівій смузі. Відповідно до пункту 11.2 ПДР, на дорогах, які мають дві та більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: