Траектории движения зеленого авто. Рисунок: Керманич

Задание на знание требований информационно-указательных дорожных знаков, а также по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. На перекрестке водителю зеленого авто предложены четыре траектории: направо, прямо, налево и разворот. В каком из направлений ему разрешено продолжать движение в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задания и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

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Варианты ответа

Разворот. Налево. Прямо и разворот. Прямо, налево и в разворот. Прямо, направо и в разворот. Прямо. В любом из направлений.

Разбор задачи

На перекрестке водитель зеленого автомобиля видит перед собой два знака: 2.3 "Главная дорога" и 5.62 "Схема движения".

Знак 2.3 не поможет решить задачу, ведь вопрос не в порядке разъезда транспортных средств на перекрестке.

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Знак 5.62 обозначает маршрут, если на перекрестке движение в отдельных направлениях запрещено, или указывает разрешенные направления движения на перекрестке со сложной планировкой.

В изображенной ситуации он запрещает непосредственный поворот налево и показывает схему объезда, если водителю все же нужно попасть в этом направлении.

Но этот знак разрешает разворот.

Повернуть направо водитель не может, ведь он находится на левой полосе. Согласно пункту 10.4 ПДД, перед поворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении.

Также водитель не может проехать прямо, ведь он находится на крайней левой полосе. В соответствии с пунктом 11.2 ПДД, на дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется обгон, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом.

Правильный ответ №1

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