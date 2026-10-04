Тест по ПДД: кто может повернуть под зеленую стрелку на светофоре

Тест ПДД, где ошибаются 73%: кому разрешен поворот направо
Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме регулирования дорожного движения. На перекрестке водители белого и красного автомобилей намерены повернуть направо. Кому из них разрешено выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водителю белого автомобиля.
- Водителю красного автомобиля.
- Оба водителя имеют право повернуть направо.
- Обоим водителям поворот направо запрещен.
Разбор задачи
На основной секции светофора горит красный сигнал, но рядом установлена дополнительная табличка с зеленой стрелкой направо на уровне красного сигнала. Также перед перекрестком установлен дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам", который разрешает поворот направо с обеих полос.
Но в отличие от дополнительной секции светофора, зеленая стрелка на отдельной белой табличке разрешает поворот на красный сигнал исключительно из соответствующего крайнего правого положения на проезжей части. Это правило действует даже в том случае, когда дорожный знак 5.16 разрешает маневр с нескольких полос.
Водитель красного автомобиля заранее занял крайнюю правую полосу, поэтому он может повернуть направо. Водитель белой машины находится в левой полосе, поэтому обязан дождаться зеленого сигнала светофора в соответствии с пунктом 8.7.3 (е) ПДД.
Правильный ответ №2
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