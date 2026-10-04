Тест по ПДД: кто может повернуть под зеленую стрелку на светофоре

Траектории движения двух авто на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме регулирования дорожного движения. На перекрестке водители белого и красного автомобилей намерены повернуть направо. Кому из них разрешено выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водителю белого автомобиля. Водителю красного автомобиля. Оба водителя имеют право повернуть направо. Обоим водителям поворот направо запрещен.

Разбор задачи

На основной секции светофора горит красный сигнал, но рядом установлена дополнительная табличка с зеленой стрелкой направо на уровне красного сигнала. Также перед перекрестком установлен дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам", который разрешает поворот направо с обеих полос.

Но в отличие от дополнительной секции светофора, зеленая стрелка на отдельной белой табличке разрешает поворот на красный сигнал исключительно из соответствующего крайнего правого положения на проезжей части. Это правило действует даже в том случае, когда дорожный знак 5.16 разрешает маневр с нескольких полос.

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Водитель красного автомобиля заранее занял крайнюю правую полосу, поэтому он может повернуть направо. Водитель белой машины находится в левой полосе, поэтому обязан дождаться зеленого сигнала светофора в соответствии с пунктом 8.7.3 (е) ПДД.

Правильный ответ №2

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