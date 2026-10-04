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Главная Авто Тест ПДД, где ошибаются 73%: кому разрешен поворот направо

Тест ПДД, где ошибаются 73%: кому разрешен поворот направо

Ua ru
4 октября 2026 19:45
Тест по ПДД: кто может повернуть под зеленую стрелку на светофоре
Траектории движения двух авто на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме регулирования дорожного движения. На перекрестке водители белого и красного автомобилей намерены повернуть направо. Кому из них разрешено выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водителю белого автомобиля.
  2. Водителю красного автомобиля.
  3. Оба водителя имеют право повернуть направо.
  4. Обоим водителям поворот направо запрещен.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

На основной секции светофора горит красный сигнал, но рядом установлена дополнительная табличка с зеленой стрелкой направо на уровне красного сигнала. Также перед перекрестком установлен дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам", который разрешает поворот направо с обеих полос.

Но в отличие от дополнительной секции светофора, зеленая стрелка на отдельной белой табличке разрешает поворот на красный сигнал исключительно из соответствующего крайнего правого положения на проезжей части. Это правило действует даже в том случае, когда дорожный знак 5.16 разрешает маневр с нескольких полос.

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Водитель красного автомобиля заранее занял крайнюю правую полосу, поэтому он может повернуть направо. Водитель белой машины находится в левой полосе, поэтому обязан дождаться зеленого сигнала светофора в соответствии с пунктом 8.7.3 (е) ПДД.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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