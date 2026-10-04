Тест ПДР: хто може повернути під зелену стрілку на світлофорі

Тест ПДР, де помиляються 73%: кому дозволений поворот праворуч
Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання руху. На перехресті водії білого та червоного автомобілів мають намір повернути праворуч. Кому з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водієві білого автомобіля.
- Водієві червоного автомобіля.
- Обидвом водіям поворот праворуч дозволений.
- Обидвом водіям поворот праворуч заборонений.
Розбір задачі
На основній секції світлофора горить червоний сигнал, але поруч встановлено додаткову табличку з зеленою стрілкою праворуч на рівні червоного сигналу. Також перед перехрестям розміщено дорожній знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", який дозволяє поворот праворуч з обох смуг.
Але на відміну від додаткової секції світлофора, зелена стрілка на окремій білій табличці дозволяє поворот на червоний сигнал виключно з відповідного крайнього правого положення на проїзній частині. Це правило діє навіть тоді, коли дорожній знак 5.16 дозволяє маневр з кількох смуг.
Водій червоного автомобіля завчасно зайняв крайню праву смугу, тому він може повернути праворуч. Водій білої машини знаходиться у лівій смузі, тому зобов'язаний чекати зеленого сигналу на світлофорі, згідно з пунктом 8.7.3 (е) ПДР.
Правильна відповідь №2
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