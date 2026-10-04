Тест ПДР: хто може повернути під зелену стрілку на світлофорі

Траєкторії руху двох авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання руху. На перехресті водії білого та червоного автомобілів мають намір повернути праворуч. Кому з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водієві білого автомобіля. Водієві червоного автомобіля. Обидвом водіям поворот праворуч дозволений. Обидвом водіям поворот праворуч заборонений.

Розбір задачі

На основній секції світлофора горить червоний сигнал, але поруч встановлено додаткову табличку з зеленою стрілкою праворуч на рівні червоного сигналу. Також перед перехрестям розміщено дорожній знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", який дозволяє поворот праворуч з обох смуг.

Але на відміну від додаткової секції світлофора, зелена стрілка на окремій білій табличці дозволяє поворот на червоний сигнал виключно з відповідного крайнього правого положення на проїзній частині. Це правило діє навіть тоді, коли дорожній знак 5.16 дозволяє маневр з кількох смуг.

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Водій червоного автомобіля завчасно зайняв крайню праву смугу, тому він може повернути праворуч. Водій білої машини знаходиться у лівій смузі, тому зобов'язаний чекати зеленого сигналу на світлофорі, згідно з пунктом 8.7.3 (е) ПДР.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: