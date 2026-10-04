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Головна Авто Тест ПДР, де помиляються 73%: кому дозволений поворот праворуч

Тест ПДР, де помиляються 73%: кому дозволений поворот праворуч

Ua ru
4 жовтня 2026 19:45
Тест ПДР: хто може повернути під зелену стрілку на світлофорі
Траєкторії руху двох авто на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання руху. На перехресті водії білого та червоного автомобілів мають намір повернути праворуч. Кому з них дозволено виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водієві білого автомобіля.
  2. Водієві червоного автомобіля.
  3. Обидвом водіям поворот праворуч дозволений.
  4. Обидвом водіям поворот праворуч заборонений.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений поворот праворуч

На основній секції світлофора горить червоний сигнал, але поруч встановлено додаткову табличку з зеленою стрілкою праворуч на рівні червоного сигналу. Також перед перехрестям розміщено дорожній знак 5.16 "Напрямки руху по смугах", який дозволяє поворот праворуч з обох смуг.

Але на відміну від додаткової секції світлофора, зелена стрілка на окремій білій табличці дозволяє поворот на червоний сигнал виключно з відповідного крайнього правого положення на проїзній частині. Це правило діє навіть тоді, коли дорожній знак 5.16 дозволяє маневр з кількох смуг.

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Водій червоного автомобіля завчасно зайняв крайню праву смугу, тому він може повернути праворуч. Водій білої машини знаходиться у лівій смузі, тому зобов'язаний чекати зеленого сигналу на світлофорі, згідно з пунктом 8.7.3 (е) ПДР.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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