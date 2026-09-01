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Головна Авто Тест ПДР, в якому помиляються 52%: хто порушує правила

Тест ПДР, в якому помиляються 52%: хто порушує правила

Ua ru
1 вересня 2026 20:40
Тест з ПДР: хто порушує правила під час розвороту
Схеми розворотів автомобілів на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків, а також з тем про розташування транспортних засобів на дорозі та про початок руху і зміну його напрямку. Водій червоного автомобіля розвертається з крайньої лівої смуги, а водій білого виконує маневр з трамвайних колій. Хто з них порушує правила у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Лише водій білого автомобіля.
  2. Лише водій червоного автомобіля.
  3. Обидва порушують правила.
  4. Обидва не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушує правила

Перед перехрестям встановлено тимчасовий заборонний знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" (на жовтому тлі). Він забороняє лише поворот ліворуч, але дозволяє розворот.

На ділянці дороги прокладені трамвайні колії попутного напрямку на одному рівні з проїзною частиною. Відповідно до пункту 11.8 ПДР, поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, якщо інший порядок руху не визначено дорожніми знаками або дорожньою розміткою.

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Проте на проїзній частині нанесена розмітка 1.18 "Напрямки руху по смугах", згідно з якою з крайньої лівої смуги дозволено рух ліворуч. Позаяк розмітка дозволяє поворот ліворуч з крайньої лівої смуги, вона автоматично дозволяє з цієї смуги й розворот (пункт 10.4 ПДР). За наявності такої розмітки виїжджати на трамвайну колію для розвороту заборонено.

Таким чином, лише водій білого автомобіля порушує правила.

Правильна відповідь №1

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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