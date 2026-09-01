Тест по ПДД: кто нарушает правила при развороте

Схемы разворотов автомобилей на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков, а также по темам о расположении транспортных средств на дороге и о начале движения и смены его направления. Водитель красного автомобиля разворачивается с крайней левой полосы, а водитель белого — выполняет маневр с трамвайных путей. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только водитель белого автомобиля. Только водитель красного автомобиля. Оба нарушают правила. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлен временный запрещающий знак 3.23 "Поворот налево запрещен" (на желтом фоне). Он запрещает только поворот налево, но разрешает разворот.

На участке дороги проложены трамвайные пути попутного направления на одном уровне с проезжей частью. В соответствии с пунктом 11.8 ПДД, поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайных путей попутного направления, если иной порядок движения не определен дорожными знаками или дорожной разметкой.

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Однако на проезжей части нанесена разметка 1.18 "Направления движения по полосам", согласно которой с крайней левой полосы разрешено движение налево. Поскольку разметка разрешает поворот налево с крайней левой полосы, она автоматически разрешает с этой полосы и разворот (пункт 10.4 ПДД). При наличии такой разметки выезжать на трамвайные пути для разворота запрещено.

Таким образом, только водитель белого автомобиля нарушает правила.

Правильный ответ №1

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