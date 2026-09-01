Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД, в котором ошибаются 52%: кто нарушает правила

Тест ПДД, в котором ошибаются 52%: кто нарушает правила

Ua ru
1 сентября 2026 20:40
Тест по ПДД: кто нарушает правила при развороте
Схемы разворотов автомобилей на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков, а также по темам о расположении транспортных средств на дороге и о начале движения и смены его направления. Водитель красного автомобиля разворачивается с крайней левой полосы, а водитель белого — выполняет маневр с трамвайных путей. Кто из них нарушает правила в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

  1. Только водитель белого автомобиля.
  2. Только водитель красного автомобиля.
  3. Оба нарушают правила.
  4. Оба не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто порушує правила

Перед перекрестком установлен временный запрещающий знак 3.23 "Поворот налево запрещен" (на желтом фоне). Он запрещает только поворот налево, но разрешает разворот.

На участке дороги проложены трамвайные пути попутного направления на одном уровне с проезжей частью. В соответствии с пунктом 11.8 ПДД, поворот налево или разворот должны выполняться с трамвайных путей попутного направления, если иной порядок движения не определен дорожными знаками или дорожной разметкой.

Читайте также:

Однако на проезжей части нанесена разметка 1.18 "Направления движения по полосам", согласно которой с крайней левой полосы разрешено движение налево. Поскольку разметка разрешает поворот налево с крайней левой полосы, она автоматически разрешает с этой полосы и разворот (пункт 10.4 ПДД). При наличии такой разметки выезжать на трамвайные пути для разворота запрещено.

Таким образом, только водитель белого автомобиля нарушает правила.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации