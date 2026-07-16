Тест ПДД об обгоне перед переездом: ошибаются 63%

Тест ПДД для грамотных водителей: разрешен ли обгон
Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков, а также по теме об обгоне. Водитель белого автомобиля намеревается обогнать синий автомобиль на дороге перед железнодорожным переездом. Разрешено ли водителю выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если обгон будет завершен не ближе чем за 150 м до железнодорожного переезда
- Разрешено, если обгон будет завершен не ближе чем за 100 м до железнодорожного переезда
- Разрешено, если обгон будет завершен не ближе чем в 50 м от железнодорожного переезда
- Запрещено.
Разбор задачи
Прерывистая дорожная разметка позволяет водителю белого автомобиля совершить обгон.
Но он видит перед собой дорожные знаки 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" и 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду".
А согласно пункту 14.6 (б) ПДД, обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними.
По правилам, знак 1.28 устанавливается за пределами населенных пунктов на расстоянии 150–300 м до начала опасного участка.
То есть у водителя есть достаточно времени и расстояния, чтобы завершить обгон дальше, чем за 100 м до переезда.
Правильный ответ №3
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