Тест ПДД об обгоне перед переездом: ошибаются 63%

Схема обгона. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков, а также по теме об обгоне. Водитель белого автомобиля намеревается обогнать синий автомобиль на дороге перед железнодорожным переездом. Разрешено ли водителю выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если обгон будет завершен не ближе чем за 150 м до железнодорожного переезда Разрешено, если обгон будет завершен не ближе чем за 100 м до железнодорожного переезда Разрешено, если обгон будет завершен не ближе чем в 50 м от железнодорожного переезда Запрещено.

Разбор задачи

Прерывистая дорожная разметка позволяет водителю белого автомобиля совершить обгон.

Но он видит перед собой дорожные знаки 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" и 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду".

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А согласно пункту 14.6 (б) ПДД, обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними.

По правилам, знак 1.28 устанавливается за пределами населенных пунктов на расстоянии 150–300 м до начала опасного участка.

То есть у водителя есть достаточно времени и расстояния, чтобы завершить обгон дальше, чем за 100 м до переезда.

Правильный ответ №3

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