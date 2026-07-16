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Главная Авто Тест ПДД для грамотных водителей: разрешен ли обгон

Тест ПДД для грамотных водителей: разрешен ли обгон

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 20:40
Тест ПДД об обгоне перед переездом: ошибаются 63%
Схема обгона. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований предупреждающих дорожных знаков, а также по теме об обгоне. Водитель белого автомобиля намеревается обогнать синий автомобиль на дороге перед железнодорожным переездом. Разрешено ли водителю выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если обгон будет завершен не ближе чем за 150 м до железнодорожного переезда
  3. Разрешено, если обгон будет завершен не ближе чем за 100 м до железнодорожного переезда
  4. Разрешено, если обгон будет завершен не ближе чем в 50 м от железнодорожного переезда
  5. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений обгін

Прерывистая дорожная разметка позволяет водителю белого автомобиля совершить обгон.

Но он видит перед собой дорожные знаки 1.28 "Железнодорожный переезд без шлагбаума" и 1.31.1 "Приближение к железнодорожному переезду".

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А согласно пункту 14.6 (б) ПДД, обгон запрещен на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними.

По правилам, знак 1.28 устанавливается за пределами населенных пунктов на расстоянии 150–300 м до начала опасного участка.

То есть у водителя есть достаточно времени и расстояния, чтобы завершить обгон дальше, чем за 100 м до переезда.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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