Тест ПДР про обгін перед переїздом: помиляються 63%

Тест ПДР для грамотних водіїв: чи дозволений обгін
Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків, а також з теми про обгін. Водій білого автомобіля має намір обігнати синій автомобіль по дорозі до залізничного переїзду. Чи дозволено водієві виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено, якщо обгін буде завершено не ближче як 150 м до залізничного переїзду
- Дозволено, якщо обгін буде завершено не ближче як 100 м до залізничного переїзду
- Дозволено, якщо обгін буде завершено не ближче як 50 м до залізничного переїзду
- Заборонено.
Розбір задачі
Переривчаста дорожня розмітка дозволяє водію білого автомобіля виконати обгін.
Але він бачить перед собою дорожні знаки 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума" та 1.31.1 "Наближення до залізничного переїзду".
А згідно з пунктом 14.6 (б) ПДР, обгін заборонений на залізничних переїздах та ближче ніж за 100 м перед ними.
За правилами, знак 1.28 установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м до початку небезпечної ділянки.
Тобто у водія є достатньо часу та відстані, щоб закінчити обгін далі ніж 100 м до переїзду.
Правильна відповідь №3
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