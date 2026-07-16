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Головна Авто Тест ПДР для грамотних водіїв: чи дозволений обгін

Тест ПДР для грамотних водіїв: чи дозволений обгін

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2026 20:40
Тест ПДР про обгін перед переїздом: помиляються 63%
Схема обгону. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог попереджувальних дорожніх знаків, а також з теми про обгін. Водій білого автомобіля має намір обігнати синій автомобіль по дорозі до залізничного переїзду. Чи дозволено водієві виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо обгін буде завершено не ближче як 150 м до залізничного переїзду
  3. Дозволено, якщо обгін буде завершено не ближче як 100 м до залізничного переїзду
  4. Дозволено, якщо обгін буде завершено не ближче як 50 м до залізничного переїзду
  5. Заборонено.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений обгін

Переривчаста дорожня розмітка дозволяє водію білого автомобіля виконати обгін.

Але він бачить перед собою дорожні знаки 1.28 "Залізничний переїзд без шлагбаума" та 1.31.1 "Наближення до залізничного переїзду".

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А згідно з пунктом 14.6 (б) ПДР, обгін заборонений на залізничних переїздах та ближче ніж за 100 м перед ними.

За правилами, знак 1.28 установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м до початку небезпечної ділянки.

Тобто у водія є достатньо часу та відстані, щоб закінчити обгін далі ніж 100 м до переїзду.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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