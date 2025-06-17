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Головна Авто Тест ПДР — в яких напрямках можна їхати

Тест ПДР — в яких напрямках можна їхати

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 20:40
Тест ПДР: в яких напрямках можна проїхати перехрестя
Куди проїхати? Малюнок: "Школа Авто"
Ключові моменти Варіанти відповіді Розбір задачі Правильна відповідь

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. В якому з напрямків водію дозволено проїзд у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та ліворуч.
  3. Ліворуч.
  4. Ліворуч та розворот.
  5. Дозволений рух в усіх напрямках.
  6. Заборонений рух в усіх напрямках.

Розбір задачі

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволений проїзд?

Водій білого автомобіля перебуває на лівій смузі дороги, над якою встановлено знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч", що дозволяє їхати у вказаних напрямках плюс розворот. Але водночас встановлено знак 3.24 "Розворот заборонено", який забороняє розворот, але не заперечує проти повороту ліворуч.

На основній секції світлофора горить червоне світло, отже для проїзду прямо доведеться чекати на зелений сигнал. Але разом з основним червоним у додатковій секції світиться зелена стрілочка у напрямку ліворуч, куди водій білого автомобіля має право повернути.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді стрілки, що дозволяє поворот ліворуч, дозволяє й розворот, якщо він не заборонений дорожніми знаками".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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