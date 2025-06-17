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Главная Авто Тест ПДД — в каких направлениях можно ехать

Тест ПДД — в каких направлениях можно ехать

Ua en ru
Дата публикации 17 июня 2025 20:40
Тест ПДД: в каких направлениях можно проехать перекресток
Куда проехать? Рисунок: "Школа Авто"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача на знание дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. В каком из направлений водителю разрешен проезд в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Налево.
  4. Налево и разворот.
  5. Разрешено движение во всех направлениях.
  6. Запрещено движение во всех направлениях.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволений проїзд?

Водитель белого автомобиля находится на левой полосе дороги, над которой установлен знак 4.5 "Движение прямо или налево", что позволяет ехать в указанных направлениях плюс разворот. Но при этом установлен знак 3.24 "Разворот запрещен", который запрещает разворот, но не возражает против поворота налево.

На основной секции светофора горит красный свет, так что для проезда прямо придется ждать зеленый сигнал. Но вместе с основным красным в дополнительной секции светится зеленая стрелочка в направлении налево, куда водитель белого автомобиля имеет право повернуть.

Читаем пункт 8.7.3 ПДД:

"Сигнал в виде стрелки, разрешающий поворот налево, разрешает и разворот, если он не запрещен дорожными знаками".

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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