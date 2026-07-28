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Головна Авто Тест ПДР, у якому помиляються 56%: яка траєкторія розвороту дозволена

Тест ПДР, у якому помиляються 56%: яка траєкторія розвороту дозволена

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 20:40
Хитрий тест ПДР: яка траєкторія розвороту на перехресті дозволена
Траєкторії розвороту. Малюнок: Керманич

Задача з теми на знання вимог інформаційно-вказівних дорожніх знаків та з теми про регулювання дорожнього руху. Водію білого автомобіля на перехресті запропоновані два варіанти розвороту. Яка траєкторія розвороту дозволена йому у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір завдання та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Лише траєкторія А.
  2. Лише траєкторія Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений водію маневр

Водій білого автомобіля має намір виконати розворот. На світлофорі горить зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. Але над проїзною частиною встановлено дорожній знак 5.16 "Напрямки руху по смугах".

Згідно з пунктом 8.3 ПДР, зелений сигнал світлофора скасовує вимоги лише знаків пріоритету (наприклад, 2.3 "Головна дорога"). Знак 5.16 належить до групи інформаційно-вказівних знаків (розділ 33 ПДР), тому його дія світлофором не скасовується.

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Згідно з вимогами знака 5.16, з лівої смуги, на якій розташований білий автомобіль, дозволяється рух лише прямо. Відповідно, знак забороняє розворот з цієї смуги.

Виконанню маневру за траєкторіями А чи Б перешкоджає саме дія цього знака, тому обидві траєкторії розвороту є забороненими.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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