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Главная Авто Тест ПДД, в котором ошибаются 56%: какая траектория разворота разрешена

Тест ПДД, в котором ошибаются 56%: какая траектория разворота разрешена

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 20:40
Хитрый тест ПДД: какая траектория разворота на перекрестке разрешена
Траектории разворота. Рисунок: Керманич

Задача на знание требований информационно-указательных дорожных знаков и по теме о регулировании дорожного движения. Водителю белого автомобиля на перекрестке предложены два варианта разворота. Какая траектория разворота ему разрешена в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Только траектория А.
  2. Только траектория Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений водію маневр

Водитель белого автомобиля намерен выполнить разворот. На светофоре горит зеленый сигнал, разрешающий движение во всех направлениях. Но над проезжей частью установлен дорожный знак 5.16 "Направления движения по полосам".

Согласно пункту 8.3 ПДД, зеленый сигнал светофора отменяет требования только знаков приоритета (например, 2.3 "Главная дорога"). Знак 5.16 относится к группе информационно-указательных знаков (раздел 33 ПДД), поэтому его действие светофором не отменяется.

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Согласно требованиям знака 5.16, с левой полосы, на которой находится белый автомобиль, разрешено движение только прямо. Соответственно, знак запрещает разворот с этой полосы.

Выполнению маневра по траекториям А или Б препятствует именно действие этого знака, поэтому обе траектории разворота запрещены.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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