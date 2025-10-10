Хитрий тест ПДР: про що попереджає дорожній знак

Що за знак? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Про що попереджають зображені на малюнку дорожній знак та табличка до нього?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Про те, що через 300 метрів попереду кількох небезпечних поворотів Про наближення до ділянки дороги з трійкою небезпечними поворотами з першим праворуч. Про наближення до ділянки дороги з трьома небезпечними поворотами з першим ліворуч.

Розбір задачі

Знак 1.3.1 "Декілька поворотів" позначає ділянку дороги з двома та більше розташованими один за одним небезпечними поворотами, з першим поворотом праворуч.

Знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

За наявності трьох і більше поворотів, що йдуть один за одним, із знаком потрібно застосовувати табличку 7.10 "Кількість поворотів" з зазначенням кількості поворотів. Допускається зазначати кількість поворотів і на самому знаку.

Правильна відповідь

№2

