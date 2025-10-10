Відео
Україна
Тест ПДР — про що попереджає дорожній знак

Тест ПДР — про що попереджає дорожній знак

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 07:35
Хитрий тест ПДР: про що попереджає дорожній знак
Що за знак? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. Про що попереджають зображені на малюнку дорожній знак та табличка до нього?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Про те, що через 300 метрів попереду кількох небезпечних поворотів
  2. Про наближення до ділянки дороги з трійкою небезпечними поворотами з першим праворуч.
  3. Про наближення до ділянки дороги з трьома небезпечними поворотами з першим ліворуч.

Розбір задачі

Тест з ПДР: про що попереджають дорожній знак і табличка?

Знак 1.3.1 "Декілька поворотів" позначає ділянку дороги з двома та більше розташованими один за одним небезпечними поворотами, з першим поворотом праворуч.

Знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".

За наявності трьох і більше поворотів, що йдуть один за одним, із знаком потрібно застосовувати табличку 7.10 "Кількість поворотів" з зазначенням кількості поворотів. Допускається зазначати кількість поворотів і на самому знаку. 

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
