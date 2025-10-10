Хитрий тест ПДР: про що попереджає дорожній знак

Тест ПДР — про що попереджає дорожній знак
Задача на знання дорожніх знаків. Про що попереджають зображені на малюнку дорожній знак та табличка до нього?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Про те, що через 300 метрів попереду кількох небезпечних поворотів
- Про наближення до ділянки дороги з трійкою небезпечними поворотами з першим праворуч.
- Про наближення до ділянки дороги з трьома небезпечними поворотами з першим ліворуч.
Розбір задачі
Знак 1.3.1 "Декілька поворотів" позначає ділянку дороги з двома та більше розташованими один за одним небезпечними поворотами, з першим поворотом праворуч.
Знак установлюється поза населеними пунктами на відстані 150–300 м, у населених пунктах — на відстані 50–100 м до початку небезпечної ділянки. У разі потреби знак встановлюється і на іншій відстані, яка зазначається на табличці 7.1.1 "Відстань до об’єкта".
За наявності трьох і більше поворотів, що йдуть один за одним, із знаком потрібно застосовувати табличку 7.10 "Кількість поворотів" з зазначенням кількості поворотів. Допускається зазначати кількість поворотів і на самому знаку.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!